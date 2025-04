Orrore in provincia di Milano: sei cani uccisi e smembrati, l’AIDAA offre ricompensa

MeteoWeb

“Si fanno sempre più pressanti le indagini per trovare i responsabili dell’uccisione e dello smembramento dei sei cani poi rinchiusi in scatoloni ed abbandonati sulle strade di Peschiera Borromeo in provincia di Milano. In attesa degli esiti delle ricognizioni autoptiche sui resti dei poveri cani due sono le ipotesi maggiormente prese in considerazione in queste ore, quella di cani appartenenti ad un canile abusivo o cani utilizzati o destinati ai combattimenti clandestini. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che annuncia la presentazione di una denuncia e la ricompensa di 2.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia formale rilasciata a norma di legge rilasciata alle autorità preposte alle indagini del caso aiuterà a individuare gli autori del crimine e successivamente farli condannare in via definitiva”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

“E’ un atto gravissimo- scrivono gli animalisti- e speriamo che stavolta si vada fino in fondo, questa vicenda ha lasciato tutti sgomenti quindi è importante non solo capire chi sono gli autori ma le motivazione di questo canicidio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.