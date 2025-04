Putin proclama la “tregua di Pasqua” in Ucraina: i termini del cessate il fuoco

MeteoWeb

Vladimir Putin ha proclamato la ‘tregua di Pasqua’ in Ucraina a partire dalle 18 di oggi ora di Mosca (le 17 in Italia). Lo ha reso noto il Cremlino. Il cessate il fuoco durerà fino alla mezzanotte tra domenica a lunedì. “Le forze armate russe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni e provocazioni da parte del nemico”, ha chiarito il presidente russo, citato da Ria Novosti. Putin considera la tregua come un banco di prova della “disponibilità del regime di Kiev a risolvere pacificamente la questione”.

La notizia arriva dopo che, in mattinata, l’esercito russo aveva annunciato di aver catturato la località di Shevchenko, nella regione del Donetsk, strategica per le sue miniere di litio e carbone.La conquista del villaggio, situato alla periferia della roccaforte di Pokrovsk, obiettivo principale dell’offensiva russa nel Donbass, è stata rivendicata dal Ministero della Difesa.

