Putin rilancia il programma spaziale russo: in arrivo un progetto nazionale per l’esplorazione e l’innovazione tecnologica

Il Presidente Putin ha tenuto una riunione sullo sviluppo delle attività spaziali nella Federazione Russa presso la sede dell’Università Tecnica Statale di Mosca. A breve verrà approvato un progetto nazionale nel campo delle attività spaziali. Dovrà coprire tutti i settori più importanti per la Russia: “dalla creazione delle nostre costellazioni multi-satellite per vari scopi e di una stazione orbitale nazionale ai programmi per lo studio dello spazio profondo”. Il documento dovrebbe formulare gli obiettivi del programma spaziale del Paese sia a breve che a lungo termine.

Inoltre, il progetto nazionale dovrebbe fornire supporto alle università, alle organizzazioni scientifiche, agli uffici di progettazione e alle aziende private che lavorano nel campo della creazione di costellazioni multi-satellite. Il Presidente ha dato incarico, nell’ambito del progetto nazionale, di realizzare progetti nel campo dell’energia nucleare spaziale per realizzare motori a reazione elettrici e altri sistemi necessari per il funzionamento autonomo di vari veicoli spaziali. Ha indicato la ricerca fondamentale nello spazio profondo come l’area più importante del progetto nazionale.

I dettagli

Vladimir Putin ha chiesto di rafforzare il ruolo dei giovani nel settore missilistico e spaziale e ha sottolineato l’importanza di accrescere il potenziale spaziale della Russia e di rafforzare il suo ruolo nell’economia del Paese e nella vita dei cittadini. All’incontro sono intervenuti il ​​vice primo ministro della Federazione Russa Denis Manturov, il direttore generale dell’azienda statale Roscosmos Dmitry Bakanov, il presidente dell’Accademia russa delle scienze Gennady Krasnikov, il presidente del Centro nazionale di ricerca dell’istituto Kurchatov Mikhail Kovalchuk e il direttore generale dell’azienda statale Rosatom Alexey Likhachev.

Dmitry Bakanov ha riferito al Presidente della Russia sui principali parametri e sulle scadenze per l’approvazione del Progetto nazionale per lo sviluppo delle attività spaziali della Federazione Russa. Inoltre, presso il Centro Congressi dell’Università, il Presidente ha potuto familiarizzare con gli sviluppi nei campi dello spazio, delle tecnologie quantistiche e dell’ingegneria meccanica. E’ quanto riferito dall’agenzia spaziale russa Roscosmos.

