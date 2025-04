Qual è la stella più luminosa in queste notti? È un diamante del cielo primaverile

MeteoWeb

In queste sere di primavera, uno spettacolo straordinario illumina i nostri cieli: Sirio, la stella più luminosa della volta celeste, offre uno degli ultimi grandi show della stagione prima di scomparire alla vista per diversi mesi. Con la sua luce intensa e il suo scintillio quasi ipnotico, Sirio continua a catturare l’immaginazione degli osservatori, sia principianti sia esperti.

La regina del cielo notturno

Sirio, conosciuta fin dall’antichità e il cui nome deriva dal greco antico Seirios (“scintillante” o “ardente”), non è semplicemente la più luminosa tra le 21 stelle più brillanti del cielo: il suo splendore surclassa nettamente anche quello della seconda classificata, Canopo, superandola in luminosità di ben 0,8 magnitudini. Questo significa che, in termini di rapporto di intensità luminosa, Sirio appare brillante più del doppio rispetto a Canopo.

La scala della magnitudine funziona in modo inverso: più basso è il valore numerico, maggiore è la luminosità. Con una magnitudine di -1,45, Sirio è una delle sole 4 stelle osservabili dalla Terra a presentare un valore negativo, sottolineando la sua eccezionale brillantezza.

Un altro dato impressionante? Sirio risulta circa 9 volte più brillante rispetto a una tipica stella di prima magnitudine, un primato dovuto anche alla sua relativa vicinanza: situata a 8,6 anni luce da noi, è il 5° sistema stellare più vicino alla Terra. “solo” 550.000 volte più lontana rispetto al Sole. In scala cosmica, praticamente un vicino di casa.

Un gioiello dai riflessi blu

Oltre alla sua luminosità, Sirio incanta per la sua colorazione unica: un intenso bianco-blu, reso ancora più suggestivo dalle fluttuazioni atmosferiche, che talvolta la fanno apparire tremolante o cangiante nei colori, specialmente quando è bassa sull’orizzonte.

Tradizionalmente associata all’inverno per gli osservatori dell’emisfero settentrionale, Sirio raggiunge in realtà anche in piena primavera uno dei suoi momenti migliori per essere ammirata. Nonostante stia lentamente scendendo verso l’orizzonte occidentale, il suo bagliore rimane assolutamente inconfondibile.

Come osservare la luminosa stella Sirio al meglio

Per godere appieno dello spettacolo, è fondamentale scegliere un punto d’osservazione con una vista libera verso l’orizzonte sudoccidentale. Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, Sirio apparirà bassissima sull’orizzonte, raggiungendo appena 5 gradi di altezza: immaginate la larghezza del vostro pugno chiuso a braccio teso. Ebbene, Sirio sarà a metà di quell’altezza sopra l’orizzonte.

Il momento ideale per osservarla è poco prima della fine del crepuscolo nautico, quando il Sole si trova a circa 12 gradi sotto l’orizzonte e il cielo è già abbastanza scuro. In queste condizioni, il suo scintillio può risultare talmente vivido da poter essere scambiato, a un’occhiata distratta, per un drone o persino per un UFO.

Attenzione però: dopo il 6 maggio Sirio inizierà una rapida discesa e sparirà presto dietro il bagliore del tramonto, rendendosi invisibile all’incirca entro l’11 maggio.

Arrivederci fino all’estate

Dopo la sua scomparsa dal cielo serale, Sirio rimarrà invisibile per circa 3 mesi. Solo a metà agosto farà nuovamente capolino, appena visibile sopra l’orizzonte orientale all’alba, nei primi bagliori del giorno. Anche se sarà ancora estate, la sua ricomparsa sarà una sottile anticipazione delle notti più lunghe e fredde che ci accompagneranno verso l’autunno.

Così, ancora una volta, Sirio non si limita a illuminare i nostri cieli: scandisce, come faceva per gli antichi Egizi, il ritmo del tempo e delle stagioni.

