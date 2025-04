Quando il fondale marino toccò il cielo: origine e evoluzione dell’Everest

MeteoWeb

Nel cuore dell’Asia, a cavallo tra il subcontinente indiano e la placca eurasiatica, si erge maestoso il Monte Everest, noto anche con il suo antico nome tibetano Qomolangma. La sua vetta, che sfiora i 8848 metri sul livello del mare, non è soltanto il punto più alto della Terra, ma anche la testimonianza geologica di un’antica e straordinaria storia evolutiva. Un tempo sommerso sotto un antico oceano, il Tethys, l’Everest rappresenta oggi il risultato visibile di processi tettonici profondi e di lunga durata che hanno trasformato un fondale marino in una delle vette più imponenti del pianeta.

La nascita dell’Everest è legata alla collisione tra la placca indiana e quella asiatica, un evento geologico che ha avuto inizio nel Cenozoico e che ha generato una delle più grandi catene montuose della Terra: l’Himalaya. Questa titanica convergenza ha provocato un intenso accorciamento crostale, accompagnato da fenomeni di sovrascorrimento e di deformazione che hanno piegato e fratturato le rocce sedimentarie dell’antico oceano. Gli strati rocciosi sono stati compressi, impilati e spinti l’uno sull’altro lungo superfici quasi orizzontali chiamate faglie di spinta, formando una complessa architettura interna che continua a evolversi ancora oggi.

Il paesaggio dell’Everest, in particolare visto dal versante settentrionale tibetano, si presenta come una piramide affilata, le cui forme sono state scolpite dall’erosione glaciale durante il Pleistocene. Il ghiaccio ha inciso il massiccio montuoso, modellando tre versanti principali e altrettante creste, che danno alla montagna il suo profilo iconico. Ma sotto questa bellezza esteriore si cela una struttura geologica intricata: l’Everest è composto da una sequenza di unità tettoniche sovrapposte, ciascuna con una propria storia di deformazione, sedimentazione e metamorfismo.

La continua compressione generata dalla collisione tra le placche ha prodotto un inspessimento estremo della crosta terrestre, che sotto l’Himalaya raggiunge spessori eccezionali, superiori ai 65 chilometri. Questo carico geologico ha indotto un sollevamento verticale progressivo, amplificato da meccanismi di isostasia, ovvero l’equilibrio tra la crosta terrestre e il mantello sottostante. Paradossalmente, mentre la compressione ha dato origine a faglie di spinta che accumulano materiale, l’aggiustamento isostatico ha favorito l’attivazione di faglie normali estensionali in alcune aree, permettendo alla crosta di rilassarsi localmente.

In profondità, la pressione e il calore generati da questa straordinaria compressione hanno trasformato le rocce sepolte in nuovi tipi di minerali e strutture: un processo noto come metamorfismo. Scendendo lungo la sezione crostale dell’Himalaya, si osserva una progressione di metamorfismo sempre più intenso, culminante nella fusione parziale delle rocce più profonde. Questo processo ha dato origine a intrusioni di leucograniti, che oggi affiorano in molte zone della catena montuosa e costituiscono una testimonianza diretta delle condizioni estreme raggiunte nel cuore di questo colossale sistema orogenico.

Il Monte Everest, dunque, non è soltanto una vetta da scalare, ma un archivio geologico che racconta milioni di anni di storia della Terra. Le sue rocce portano le impronte di oceani scomparsi, di colossali collisioni continentali e di trasformazioni profonde che hanno ridisegnato il volto del pianeta. Ogni strato, ogni faglia, ogni granito emerso è una pagina del lungo racconto della formazione della Terra, scolpita nella pietra e proiettata verso il cielo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.