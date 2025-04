Quito sotto il maltempo: forti piogge e grandine, emergenze nel sud | VIDEO

MeteoWeb

Come previsto dall’Istituto Nazionale di Meteorologia, nelle ultime ore un violento temporale si è abbattuto su Quito, accompagnato da una intensa grandinata che ha sorpreso i residenti della capitale dell’Ecuador. Le precipitazioni hanno causato tanti disagi. Le immagini condivise sui social mostrano uno spesso strato di grandine che ha trasformato la carreggiata in un manto bianco. In un video diventato virale sulla piattaforma X (ex Twitter), si sente chiaramente una voce allarmata commentare: “la via è come sapone”.

Le autorità, preoccupate per la sicurezza dei conducenti, hanno immediatamente diffuso raccomandazioni a guidare con estrema prudenza e a ridurre la velocità. Le intense precipitazioni hanno provocato gravi disagi, in particolare nel sud della città. Il servizio di emergenza ECU 911 ha ricevuto una segnalazione riguardante il traboccamento di un fiume nella zona di Turubamba, dove l’acqua si è accumulata a causa del collasso del sistema fognario.

Squadre del Cuerpo de Bomberos de Quito e della Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable sono intervenute in diversi punti critici. Oltre a Turubamba e Guajaló, il maltempo ha interessato altri settori come Quitumbe, Caupicho, Lloa e La Recoleta.

Emergenza Quito: forti piogge e grandine

Forti piogge e grandine, emergenze nel sud di Quito

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.