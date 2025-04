Race for the Cure 2025: anche l’INGV al grande evento annuale per la lotta ai tumori del seno

MeteoWeb

Dall’8 all’11 maggio 2025 si terrà a Roma il primo dei sei appuntamenti della 26ª edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno organizzata dall’associazione “Susan G. Komen Italia”. Si svolgerà come di consueto al Circo Massimo, suggestivo scenario degli eventi e delle iniziative in calendario per i quattro giorni della manifestazione.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) parteciperà per l’ottavo anno consecutivo alla tappa romana con la squadra “INGV FOR LIFE”, alla quale è possibile unirsi cercando il nome del team nella sezione “Iscriviti ad una squadra già esistente” del sito web della manifestazione.

Il programma dell’edizione 2025 della Race for the Cure prevede l’apertura del Villaggio della Salute della Donna dall’8 al 10 maggio, dalle ore 10:00 alle 17:30, dove si offriranno esami gratuiti di prevenzione e laboratori per promuovere stili di vita sani e consapevoli e, domenica 11 maggio, la tradizionale corsa di 5 km, la passeggiata di 2 km lungo le vie del centro e il percorso competitivo di 10 km.

Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione di una patologia che può colpire sia le donne che gli uomini e raccogliere fondi per la ricerca.

