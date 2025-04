Ragazzi bloccati da bufera di neve sul Corno alle Scale: recupero difficile per il maltempo

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna sta intervenendo nel comprensorio del Corno alle Scale sull’Appennino emiliano, nel territorio del Comune modenese di Fanano, al bivacco Musiani dove quattro ragazzi “male equipaggiati sono bloccati dalla bufera di neve“. In quota c’è vento forte (circa 150 chilometri orari ed in peggioramento) e scarsa visibilità. Una squadra di cinque tecnici e un infermiere li sta raggiungendo: sta salendo con sci da sci-alpinismo e ci vorrà tempo. Per ora pare non vi siano problemi sanitari, dice il Soccorso Alpino in una nota che rimanda a successivi aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO

I quattro ragazzi bloccati da una bufera di neve al bivacco Musiani sono stati raggiunti dai soccorritori e “per ora non ci sono problemi sanitari”, fa sapere il Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna. Le condizioni meteo però sono “in netto peggioramento”.

