Il rapporto potassio/sodio: la chiave per regolare la pressione

MeteoWeb

Una nuova ricerca condotta attraverso simulazioni al computer suggerisce che il segreto per mantenere una pressione sanguigna sana potrebbe risiedere nel bilanciare l’assunzione di potassio e sodio. Mentre un eccesso di sodio nella dieta è noto per innalzare la pressione, un elevato consumo di potassio sembra avere l’effetto opposto. Lo studio, pubblicato sull’American Journal of Physiology-Renal Physiology, ha esplorato i meccanismi sottostanti a questo fenomeno, evidenziando come essi siano influenzati dal sesso e coinvolgano diversi organi e tessuti.

L’impatto dell’ipertensione e il ruolo degli elettroliti

L’ipertensione è un problema di salute diffuso a livello globale, interessando oltre il 30% degli adulti ed essendo una delle principali cause di malattie coronariche e ictus. Può inoltre contribuire allo sviluppo di altre gravi patologie come la malattia renale cronica, l’insufficienza cardiaca, le aritmie e la demenza. Tradizionalmente, il consiglio più comune per chi soffre di pressione alta è ridurre l’apporto di sale (cloruro di sodio). Tuttavia, la professoressa Anita Layton, autrice principale dello studio dell’Università di Waterloo, suggerisce una prospettiva complementare: “La nostra ricerca indica che aggiungere più alimenti ricchi di potassio alla dieta, come banane o broccoli, potrebbe avere un impatto positivo maggiore sulla pressione sanguigna rispetto alla semplice riduzione del sodio“.

Potassio e sodio sono entrambi elettroliti, sostanze fondamentali che permettono al corpo di trasmettere segnali elettrici per la contrazione muscolare, regolare il livello di idratazione e svolgere altre funzioni vitali. Come spiega Melissa Stadt, prima autrice dello studio, “i primi esseri umani consumavano molta frutta e verdura e, di conseguenza, i nostri sistemi di regolazione corporea potrebbero essersi evoluti per funzionare al meglio con una dieta ricca di potassio e povera di sodio. Oggi, le diete occidentali tendono ad essere molto più ricche di sodio e povere di potassio. Questo potrebbe spiegare perché l’ipertensione si riscontra principalmente nelle società industrializzate e non in quelle isolate“.

L’importanza del rapporto potassio/sodio e le differenze di genere

Sebbene precedenti studi avessero già evidenziato i benefici dell’aumento dell’assunzione di potassio nel controllo della pressione sanguigna, i ricercatori hanno sviluppato un modello matematico innovativo in grado di identificare con precisione come il rapporto tra potassio e sodio influenzi l’organismo. Il modello ha anche permesso di comprendere come le differenze di sesso modulino questa relazione.

Le simulazioni hanno rivelato che gli uomini tendono a sviluppare più facilmente l’ipertensione rispetto alle donne in età fertile. Tuttavia, è emerso anche che gli uomini sono più propensi a rispondere positivamente a un aumento del rapporto potassio/sodio nella loro dieta. Ciò suggerisce che strategie dietetiche mirate, che tengano conto del sesso, potrebbero essere più efficaci nella gestione della pressione alta.

I ricercatori sottolineano l’importanza di strumenti come i modelli matematici per studiare la complessa interazione dei fattori che influenzano il corpo umano in modo rapido, economico ed etico. Comprendere a fondo il ruolo del rapporto potassio/sodio apre nuove prospettive per interventi dietetici personalizzati volti alla prevenzione e alla gestione dell’ipertensione, una condizione con un impatto significativo sulla salute pubblica globale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.