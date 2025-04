Re Carlo accolto da Mattarella al Mattatoio, assisterà ad una rappresentazione di Shakespeare

MeteoWeb

Re Carlo è giunto nel complesso dell’ex Mattatoio a Roma accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la seconda tappa della visita in Italia. Il sovrano incontrerà gli studenti di recitazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, ospitato al Mattatoio, per conoscere la significativa influenza di Shakespeare sulla cultura italiana. Assisterà ad una breve rappresentazione di Shakespeare in italiano e incontrerà attori ex allievi dell’Accademia. Successivamente insieme con il presidente Mattarella, Re Carlo ascolterà anche i risultati delle discussioni della tavola rotonda “Clean Power for Growth“.

