Il Re Carlo e la Regina Camilla in partenza per Ravenna

Re Carlo III e la Regina Camilla lasceranno oggi Roma alla volta di Ravenna. Prima di recarsi all’aeroporto il Re si recherà nuovamente a Villa Wolkonsky dove incontrerà i rappresentanti della Circular Bioeconomy Alliance per approfondire il loro lavoro in Italia e la ricerca scientifica in materia di biodiversità, clima e salute umana. Re Carlo pianterà anche un albero nei giardini di Villa Wolkonsky, donato dal Presidente Mattarella dalla Tenuta di Castelporziano. Al termine dell’evento, il Re e la Regina partiranno per Ravenna: visiteranno la Tomba di Dante e assisteranno alla lettura della Divina Commedia.

