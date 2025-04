Re Carlo e la Regina Camilla al Quirinale: inizia la visita di Stato | FOTO

MeteoWeb

Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in visita di Stato in Italia, scortati dai Corazzieri a cavallo, sono giunti al Quirinale accolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla figlia, Laura. Ad accogliere i reali un picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello in divisa storica, della Marina e dell’Aeronautica. Mattarella ha atteso il loro arrivo al centro del Cortile d’Onore del Quirinale. Nel Cortile d’Onore vengono eseguiti gli inni nazionali britannico e italiano e quindi resi gli onori militari ai due Capi di Stato.

Il Re è vestito di chiaro con una cravatta azzurra su camicia bianca, mentre la Regina di pervinca con abito dritto e capelli sciolti. Durante l’esecuzione di God Save the King, sul Torrino del Quirinale è stata innalzata la bandiera del Regno Unito. Carlo e Mattarella hanno quindi passato in rassegna il picchetto d’onore rendendo omaggio alla Bandiera. Dietro di loro Camilla e Laura Mattarella, che indossava un soprabito crema Nella terrazza del Quirinale, cosiddetta delle Statue, Re Carlo III la Regina Camilla, Mattarella e la figlia Laura hanno assistito al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal Air Force (Raf).

Nella Sala del Bronzino, le presentazioni delle delegazioni, guidate dai Ministri degli esteri Lamy e Tajani. Carlo si è soffermato a parlare, pronunciando qualche parola in italiano, dopo aver stretto la mano a Zampetti Guerrini, Cassese e Garofani. A seguire i colloqui e lo scambio di onorificenze.

Domani Re Carlo e Camilla in Senato

Domani, mercoledì 9 aprile alle ore 13.55, le Loro Maestà, il Re e la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, faranno visita al Senato della Repubblica. Accolti all’ingresso di Palazzo Madama dal Presidente Ignazio La Russa, raggiungeranno l’Aula legislativa passando per il Cortile d’Onore e il corridoio antistante la Sala Maccari, il Salone Garibaldi, la Sala del Risorgimento e la Sala dello Struzzo. Nell’Aula legislativa, il Presidente del Senato consegnerà in dono alle Loro Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla, la riproduzione, con dedica, della martinella del Senato. A seguire, nelle Sala Pannini, verrà illustrata la cinquecentina ‘Assertio septem sacramentorum’. La visita avrà termine alle ore 14.25.

