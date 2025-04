La nostra resistenza al caldo estremo è più bassa del previsto: studio sulla termoregolazione umana

MeteoWeb

I limiti della termoregolazione umana, vale a dire della nostra capacità di mantenere una temperatura corporea stabile in condizioni di caldo estremo, sono inferiori a quanto si pensasse in precedenza. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Ottawa e pubblicato su PNAS. Gli autori hanno scoperto che molte regioni del mondo potrebbero presto sperimentare livelli di calore e umidità che supereranno i limiti di sicurezza per la sopravvivenza umana.

Usando una tecnica ampiamente utilizzata, nota come protocolli a gradini termici, i ricercatori hanno esposto 12 volontari a varie condizioni di calore e umidità per identificare il punto in cui la termoregolazione diventa impossibile. Ciò che ha reso diverso questo studio è stato il fatto che i partecipanti sono tornati in laboratorio per un’esposizione a condizioni appena superiori al limite stimato per la termoregolazione. I partecipanti sono stati sottoposti a 42°C con il 57% di umidità, che rappresenta un humidex di circa 62°C.

“I risultati sono stati chiari – spiegano i ricercatori – La temperatura corporea dei partecipanti è salita senza sosta e molti partecipanti non sono stati in grado di terminare l’esposizione di 9 ore. Questi dati forniscono la prima convalida diretta dei protocolli a gradini termici, che sono stati utilizzati per stimare i limiti superiori per la termoregolazione per quasi 50 anni. I nostri risultati sono particolarmente tempestivi, dato che i limiti stimati per la termoregolazione vengono sempre più incorporati nella modellazione climatica su larga scala. Essi sottolineano anche lo sforzo fisiologico sperimentato durante l’esposizione prolungata al calore estremo, che sta diventando più comune a causa del cambiamento climatico“.

