Rialzo termico generalizzato ma gelo persistente in quota: i dati delle temperature minime in Abruzzo

MeteoWeb

Una nuova fase di instabilità atmosferica sta interessando l’Abruzzo, determinata dall’afflusso di correnti umide e relativamente più fresche in quota. Questo cambiamento nella circolazione atmosferica, seppur temporaneo, sta influenzando sensibilmente le condizioni meteorologiche sull’intero territorio regionale, portando con sé un aumento della copertura nuvolosa e una variazione delle temperature.

L’arrivo di aria più mite rispetto ai giorni precedenti ha provocato un evidente rialzo delle temperature minime su gran parte della regione. L’effetto combinato tra nuvolosità e cambio della massa d’aria ha infatti interrotto il precedente regime termico più rigido, contribuendo a smorzare le escursioni termiche notturne che fino a poco tempo fa risultavano marcate, soprattutto nelle aree interne e montane.

Tuttavia, nonostante il trend sia ormai orientato verso un graduale riscaldamento, persistono ancora sacche di aria fredda localizzate prevalentemente in quota e sugli altipiani interni, dove le temperature restano ancora al di sotto dello zero. Le rilevazioni più recenti, effettuate nelle prime ore del mattino, hanno registrato valori minimi che confermano questa resistenza del freddo nelle zone più elevate. Tra le località più fredde spiccano il Rifugio Franchetti, con -4.3°C, l’Altopiano delle Rocche a -4°C, Piani di Pezza con -3.9°C, e Campo Felice, dove si sono toccati i -3.8°C. Seguono a breve distanza Castel del Monte con -3.7°C, Campo Imperatore a -2.4°C e la Majelletta-Blockhaus con -1.8°C.

Questi dati evidenziano come, nonostante il cambiamento in atto, il territorio abruzzese conservi ancora caratteristiche tipiche di un clima tardo-invernale nelle sue aree più elevate. La presenza di temperature sottozero in quota testimonia quanto le dinamiche atmosferiche locali possano variare sensibilmente in base alla morfologia del territorio, alla quota e all’esposizione. La tendenza generale, però, indica un progressivo rialzo termico nei prossimi giorni, in linea con il passaggio stagionale e con il consolidarsi di masse d’aria più temperate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.