Rifiuti dell’agricoltura: rinnovata la convenzione tra Coldiretti e Cascina Pulita

Firmata la prima volta nel 2021, si rinnova a distanza di quattro anni la convenzione quadro nazionale fra Coldiretti e Cascina Pulita – società di riferimento in Italia per la gestione dei rifiuti agricoli controllata dal Gruppo Vergero – per assicurare alle imprese associate un servizio completo di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti agricoli, strutturato in modo capillare e continuativo, con l’obiettivo di semplificare gli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e favorire il contenimento dei costi del servizio garantendo alti standard ambientali.

Di ampia portata e al passo coi tempi l’obiettivo principale da cui scaturisce l’accordo: sostenere i processi di digitalizzazione e trasparenza in atto nel settore dei rifiuti, anche in riferimento agli scarti del settore primario, e migliorare l’efficienza nell’uso sostenibile delle risorse e dei materiali. La novità rispetto alla precedente convenzione riguarda l’opportunità per gli associati Coldiretti di accedere a una gestione semplificata del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI): le imprese agricole che aderiscono al Circuito Organizzato di Raccolta (COR) — confermato con il nuovo accordo — potranno infatti adempiere agli obblighi normativi senza dover procedere autonomamente all’iscrizione e alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie al RENTRI. Sarà il COR a farsi carico di questi adempimenti, liberando così le aziende agricole da un impegno burocratico complesso e oneroso e mantenendo la compliance normativa e ambientale.

Inoltre, grazie all’attività del COR, le aziende associate potranno contare su una gestione più semplice e accessibile dei rifiuti, svolta mediante servizio a domicilio o con l’utilizzo della Piattaforma Mobile Multiraccolta presso i Consorzi Agrari o le Cooperative Agricole individuati da Coldiretti o dalle Federazioni Regionali associate. Ogni impresa agricola potrà selezionare il servizio più confacente alle proprie necessità, a seconda della qualità e quantità di rifiuti prodotti, beneficiando anche di tariffe agevolate previste convenzione. Il rinnovo della convenzione, della durata di tre anni, introduce anche il rafforzamento della formazione per gli imprenditori agricoli: Coldiretti e Cascina Pulita collaboreranno infatti per organizzare momenti di aggiornamento e supporto pratico sulla corretta gestione dei rifiuti, favorendo la transizione del settore verso un modello di economia circolare.

Le dichiarazioni

“Con soddisfazione rinnoviamo la Convenzione quadro nazionale con Cascina Pulita che da diversi anni assicura una corretta ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti agricoli, assicurando la semplificazione delle procedure di conferimento attraverso l’allestimento di un circuito alternativo e tracciabile e la previsione di alcune agevolazioni tecniche a partire dal declassamento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari come rifiuti non pericolosi grazie all’efficienza della propria logistica industriale”, dichiara Ettore Prandini, Presidente Coldiretti Nazionale.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Coldiretti, un passo fondamentale per rendere ancora più semplice, sicura e sostenibile la gestione dei rifiuti agricoli. Grazie alla sinergia con Coldiretti e la sua rete territoriale, abbiamo l’opportunità di costruire insieme alle imprese agricole un modello di economia circolare che dia valore al territorio e rispetti l’ambiente. Come Cascina Pulita, continueremo ad innovare i nostri processi e la nostra capacità di recupero dei rifiuti per offrire al settore uno strumento concreto per alleggerire il carico burocratico e migliorare la gestione ambientale”, dichiara Marco Vergero, Presidente Gruppo Vergero e Cascina Pulita.

