Ripreso per la prima volta un calamaro colossale vivo: straordinarie immagini nelle profondità dell’Atlantico | VIDEO

Per la prima volta, un giovane esemplare di calamaro colossale – il più pesante invertebrato conosciuto al mondo – è stato ripreso vivo nelle profondità marine, in un video confermato dagli scienziati. Lo rende noto il Washington Post, aggiungendo che le immagini straordinarie, girate a marzo nelle acque dell’Oceano Atlantico meridionale vicino alle isole Sandwich australi, mostrano la creatura semitrasparente, con otto braccia arancioni e due lunghi tentacoli, mentre emette luce propria a circa 600 metri di profondità. A differenza del più diffuso calamaro gigante, il calamaro colossale abita esclusivamente le acque antartiche e può superare i 450 chili di peso.

Secondo gli esperti citati dal Post, il video rappresenta una svolta per gli studi di questa specie particolarmente elusiva, finora osservata solo in superficie o recuperata morta dalle reti da pesca. Kathrin Bolstad, zoologa dell’Università della Tecnologia di Auckland, ha confermato l’identificazione grazie alla presenza combinata di ventose e uncini tipici della specie. Il calamaro colossale possiede anche gli occhi più grandi del regno animale, delle dimensioni di un pallone da calcio, adattati per individuare i predatori come i capodogli nelle profondità buie. L’osservazione è parte del progetto internazionale Ocean Census, che punta a scoprire e catalogare nuove specie oceaniche.

