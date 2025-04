Il riscaldamento globale e le alluvioni causate da eventi pioggia su neve nelle alte montagne asiatiche: lo studio

MeteoWeb

Un recente studio, condotto dal Prof. Chen Yaning dell’Istituto di Ecologia e Geografia dello Xinjiang dell’Accademia Cinese delle Scienze, ha rilevato che il riscaldamento globale sta aumentando i rischi di alluvioni causati da eventi pioggia su neve (ROS) nelle alte montagne asiatiche. Lo studio, pubblicato su NPJ Climate and Atmospheric Science, ha analizzato la distribuzione, le cause e i rischi di alluvione degli eventi ROS. Gli eventi ROS, in cui le precipitazioni interagiscono con la neve, sono comuni nelle regioni ad alta quota e possono portare ad alluvioni e valanghe.

In questo studio, i ricercatori hanno dimostrato che le alte montagne asiatiche registrano in media 22,4 giorni con eventi ROS all’anno, con il bacino del Gange che registra la frequenza più alta, pari a 45,8 giorni. La maggior parte degli eventi ROS si verifica in inverno in due terzi della regione, in particolare lungo i principali fiumi come lo Yangtze e l’Amu Darya. La primavera rappresenta circa il 25% di questi eventi, principalmente vicino al lago Balkhash, mentre gli eventi estivi (13,5%) si verificano principalmente in zone ad alta quota e gli eventi autunnali sono rari.

L’intensità media giornaliera degli eventi ROS è di 5,29mm, dovuta principalmente alle precipitazioni (65,9%) e allo scioglimento delle nevi (34,1%). Mentre il numero di giorni ROS diminuisce di 0,031 giorni all’anno, i tempi degli eventi ROS si stanno anticipando e la loro intensità si sta indebolendo. A quote più basse, la riduzione dei giorni di neve determina il calo degli eventi ROS, mentre a quote più elevate, l’aumento dei giorni di pioggia contribuisce a una maggiore frequenza di tali eventi.

Lo studio evidenzia la minaccia di eventi di alluvioni ROS (ROSflood), che possono causare un rapido scioglimento delle nevi. Le aree con un elevato manto nevoso registrano tassi di scioglimento delle nevi 2,83 volte superiori rispetto a quelle con un basso manto nevoso. I bacini del Gange e dell’Irrawaddy sono identificati come zone ad alto rischio per le alluvioni ROS, con intensità giornaliere che raggiungono fino a 24,87mm. Le aree ad alto rischio si trovano in genere a quote comprese tra 3,0 e 4,5km.

Questi risultati evidenziano l’importanza di comprendere i pattern degli eventi ROS per migliorare la prevenzione delle inondazioni e la gestione dei disastri nelle regioni montuose.

