Rischio di cancro legato a un popolare elettrodomestico da cucina presente in tante case: ecco quale

MeteoWeb

La tua casa potrebbe ospitare un elettrodomestico comune che, senza adeguate misure di sicurezza, aumenta significativamente il rischio di cancro. Secondo un recente studio condotto dalla Stanford University, infatti, i fornelli a gas — presenti in oltre 6.300.000 abitazioni — rappresentano un serio pericolo per la salute. Numerosi oggetti di uso quotidiano e abitudini apparentemente innocue sono già stati associati a un rischio aumentato di cancro, dall’eccessivo consumo di alcol a determinati tipi di olio da cucina. Tuttavia, la scoperta più preoccupante arriva proprio dalle nostre cucine.

Fornelli a gas e emissioni di benzene: un legame preoccupante

Come riportato dal Daily Mail, lo studio di Stanford ha evidenziato che le emissioni di benzene provenienti dai fornelli a gas — in particolare quelli che rientrano nel 5% dei più inquinanti — aumentano sensibilmente il rischio di sviluppare tumori, soprattutto nei bambini piccoli. I dati parlano chiaro: per i bambini, il rischio è circa 16 volte superiore rispetto agli adulti. Anche per questi ultimi, però, il pericolo rimane concreto, e cresce in relazione alla frequenza e alle modalità d’uso del fornello.

I ricercatori hanno suddiviso l’utilizzo dei fornelli in tre categorie:

Basso: uso sporadico

Medio: un fornello acceso al mattino e due alla sera per circa 30 minuti

Alto: due fornelli al mattino, quattro alla sera per circa 41 minuti, più l’uso di un forno a 175°C (350°F)

Nei casi di alto utilizzo, in un appartamento privo di ventilazione, si potrebbero registrare fino a 16 casi di cancro ogni 1.000.000 di bambini: un dato oltre 16 volte superiore rispetto alla norma.

L’Importanza della ventilazione: un’arma semplice ma efficace

Oltre alla possibilità di sostituire il piano cottura a gas con soluzioni alternative, la migliore strategia per ridurre il rischio è garantire una corretta ventilazione domestica. Il benzene, infatti, si diffonde facilmente in tutta la casa, raggiungendo anche ambienti come la camera da letto, aumentando così l’esposizione durante le ore di sonno.

Alcune semplici misure possono fare una grande differenza:

Aprire le finestre: tenendole aperte per alcune ore al giorno si riduce il rischio di circa il 42%, mentre mantenerle aperte tutto il giorno può abbatterlo fino al 99%.

Utilizzare una cappa aspirante efficace: una buona cappa può ridurre la concentrazione di benzene nell’aria a circa 0,21 parti per miliardo (ppb), molto al di sotto della soglia raccomandata di 1 ppb e ben inferiore ai valori registrati in case non ventilate (1,17-3,35 ppb).

Questa nuova scoperta mette in evidenza quanto sia fondamentale non sottovalutare i rischi nascosti nelle nostre abitazioni. Con semplici accorgimenti come una buona ventilazione e l’adozione di tecnologie più sicure, possiamo proteggere noi stessi e i nostri cari da un pericolo tanto invisibile quanto reale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.