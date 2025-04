Il ritorno delle Liridi: lo spettacolo celeste di primavera illumina i cieli

MeteoWeb

Ogni primavera, come un appuntamento segreto tra la Terra e il cosmo, uno sciame di luci attraversa il cielo notturno, regalando emozioni a chi ha la pazienza e la curiosità di alzare lo sguardo. Le Liridi, uno degli sciami meteorici più antichi mai osservati, tornano a solcare il firmamento, e promettono uno spettacolo indimenticabile per gli appassionati di astronomia e non solo.

Origine e caratteristiche delle Liridi

Le Liridi prendono il nome dalla costellazione della Lira, da cui sembrano irradiarsi. Questa costellazione si trova vicino alla brillante stella Vega, una delle più luminose del cielo settentrionale. Tuttavia, osservare direttamente il “radiante” non è necessario: i tracciati più lunghi e spettacolari spesso appaiono ben lontani dal punto di origine apparente, attraversando ampie porzioni del cielo.

Lo sciame è associato alla cometa C/1861 G1 (Thatcher), la cui polvere, lasciata nel suo percorso orbitale, entra nell’atmosfera terrestre a una velocità di circa 50 km/s, bruciando e creando le scie luminose che tanto affascinano gli osservatori.

Quando vedere le Liridi: il picco

Il momento migliore per godere dello spettacolo sarà la notte tra il 21 e il 22 aprile, con un picco previsto nelle prime ore del mattino del 22, tra le 3 e le 5 ora locale. È in queste ore che la frequenza delle meteore sarà più alta, arrivando in condizioni ideali a circa 15-20 meteore all’ora. In rare occasioni, le Liridi sono state protagoniste di veri e propri “outburst”, con centinaia di meteore visibili in un’ora.

Un dettaglio favorevole quest’anno è la fase lunare: con una Luna calante (falce calante) che sorgerà solo dopo le 03:30 del mattino, il cielo sarà sufficientemente buio da non offuscare le meteore più deboli. Ciò rende il 2025 un anno particolarmente propizio per l’osservazione.

L’osservazione

Per vivere al meglio l’esperienza, gli esperti consigliano di allontanarsi dalle luci cittadine e trovare un luogo buio: una zona rurale, un parco naturale riconosciuto come “dark sky”, oppure una spiaggia isolata o un sentiero di montagna possono fare la differenza. È importante lasciar adattare gli occhi all’oscurità per almeno 30 minuti e utilizzare luci rosse – meno invasive per la visione notturna – se necessario.

Una coperta, una sedia reclinabile e una bevanda calda possono trasformare l’attesa in un momento piacevole e rilassante. Basta distendersi, coprirsi bene per proteggersi dall’umidità e osservare l’universo che si muove sopra di noi.

Un simbolo della primavera

Le Liridi rappresentano molto più di un evento astronomico: sono il segnale che la primavera è davvero arrivata. Dopo i lunghi mesi invernali, questo sciame meteorico riporta l’attenzione verso il cielo, risvegliando la meraviglia e il senso di connessione con il cosmo. Per chi ama la natura, la scienza o semplicemente un po’ di magia notturna, le Liridi sono un’occasione imperdibile.

