Il ritorno dei lupi terribili? Azienda annuncia la prima de-estinzione

Una società chiamata Colossal Biosciences afferma di aver riportato in vita una specie estinta: il lupo terribile. “L’1 ottobre 2024, per la prima volta nella storia dell’umanità, Colossal ha ripristinato con successo una specie un tempo estinta attraverso la scienza della de-estinzione. Dopo un’assenza di oltre 10.000 anni, il nostro team è orgoglioso di riportare il lupo terribile al suo legittimo posto nell’ecosistema”. Questa è l’affermazione fatta sul sito web della società con sede negli Stati Uniti. Ecco cosa c’è da sapere.

Colossal afferma che tre cuccioli di lupo grigio geneticamente modificati, due maschi chiamati Remus e Romulus nati a ottobre e una femmina chiamata Khaleesi nata a gennaio, sono in realtà lupi terribili. La stessa azienda ha anche annunciato di recente la creazione di topi lanosi e di un genoma quasi completo di tilacino, o tigre della Tasmania.

Cos’è un lupo terribile?

I lupi terribili sono grandi canidi estinti (Aenocyon dirus) che vivevano nelle Americhe fino a circa 10.000 anni fa. Gli animali sembravano grandi lupi con il mantello bianco. Sono diventati famosi grazie alla serie TV Game of Thrones, da cui il nome Khaleesi, dal nome di un personaggio principale della serie.

Differenze tra lupi grigi e terribili

Un lupo terribile non è una specie estinta di lupo. Si pensava che i lupi grigi e i lupi terribili fossero strettamente imparentati in base alle loro somiglianze fisiche, ma uno studio del 2021 sul DNA antico ha rivelato che hanno condiviso un antenato comune per l’ultima volta circa 6 milioni di anni fa. Gli sciacalli, i licaoni e i dhole sono tutti più strettamente imparentati con i lupi grigi (Canis lupus) rispetto ai lupi terribili, nonostante il loro aspetto simile.

Differenze genetiche tra lupi grigi e lupi terribili

Beth Shapiro di Colossal afferma che il suo team ha sequenziato il genoma completo del lupo terribile e presto lo renderà pubblico. Shapiro non ha potuto dire a New Scientist quante differenze ci siano, ma ha detto che le due specie condividono il 99,5% del loro DNA. Poiché il genoma del lupo grigio è lungo circa 2,4 miliardi di coppie di basi, ciò lascia ancora spazio a milioni di coppie di basi di differenze.

Colossal afferma di aver trasformato i lupi grigi in lupi terribili apportando solo 20 modifiche genetiche. Infatti, 5 di queste 20 modifiche sono basate su mutazioni note per produrre pellicce chiare nei lupi grigi, ha detto Shapiro a New Scientist. Solo 15 sono basate direttamente sul genoma del lupo terribile e sono destinate ad alterare le dimensioni, la muscolatura e la forma delle orecchie degli animali. Ci vorrà più o meno un anno prima che sia chiaro se queste modifiche hanno avuto gli effetti desiderati sugli animali geneticamente modificati, afferma Shapiro.

Quindi questi cuccioli non sono affatto dei lupi terribili? Tutto si riduce a come si definisce la specie, afferma Shapiro. “I concetti di specie sono sistemi di classificazione umani e tutti possono non essere d’accordo e tutti possono avere ragione“, afferma. “Si può usare il concetto di specie filogenetica [relazioni evolutive] per determinare come si chiamerà una specie, che è ciò che si intende… Stiamo usando il concetto di specie morfologica e dicendo, se assomigliano a questo animale, allora sono l’animale”.

Shapiro afferma che i lupi grigi geneticamente modificati che assomigliano un po’ ai lupi terribili vengono allevati in una riserva di 800 ettari dove vengono osservati e curati. “Non possono prendere una scheggia senza che noi lo sappiamo”, afferma. Non ci sono piani per consentire loro di riprodursi.

