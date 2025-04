Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco: sicurezza massima tra cielo, terra e Tevere

MeteoWeb

Non solo le strade, ma anche i cieli, le acque del Tevere fino al mare e al sottosuolo saranno blindati sabato per i funerali di papa Francesco. Un piano di sicurezza definito “imponente” dallo stesso questore di Roma, Roberto Massucci che ha parlato di un “appuntamento con la storia”, considerata la concomitanza tra la morte del pontefice nell’anno del Giubileo, la sua sepoltura in un’altra basilica e l’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Ed è proprio questo uno degli aspetti più delicati per la macchina della sicurezza. Verranno monitorati attentamente, anche dall’alto, i cortei di auto dei leader che atterreranno nei diversi scali a ridosso della capitale. Sono 170 le delegazioni attese. Già domani, con l’arrivo del presidente americano Donald Trump e della moglie Melania, il dispositivo messo a punto per le esequie entrerà nel vivo.

Sorvegliato speciale il quartiere Parioli dove si trova Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore americano in cui soggiornerà il tycoon. Da mezzanotte scatterà la ‘green zone’ con misure stringenti che prevedono il divieto di manifestare e il trasporto di merci pericolose. La gran parte delle autorità arriverà e ripartirà nella giornata di sabato rendendo ancora più “delicata” la gestione della sicurezza. “Tantissime personalità straniere convergeranno allo stesso tempo sugli scali – ha spiegato il capo dipartimento Fabio Ciciliano, che coordina l’accoglienza, la mobilità e l’assistenza dei fedeli – Una delle complessità più importanti è rendere comoda la permanenza e il deflusso ordinato”.

Migliaia le forze dell’ordine in campo per le esequie, con rinforzi in arrivo da altre regioni, a cui si aggiungono tremila volontari. Anche la Difesa contribuirà al piano sicurezza con l’impiego di sistemi anti-drone, caccia Eurofighter pronti ad entrare in azione e un cacciatorpediniere al largo di Fiumicino.

L’area di piazza San Pietro sarà super blindata, con bonifiche preventive anche nel sottosuolo e droni in dotazione alla Questura per garantire una visuale dall’alto attraverso immagini in 3D. Il quadrante urbano attorno alla basilica sarà suddiviso in cinque zone di sicurezza. Schierati tiratori scelti sui palazzi, artificieri, nuclei cinofili, la polizia fluviale per il pattugliamento del Tevere e delle banchine, le unità Nbcr dei pompieri per il contrasto alla minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica. In campo anche i bazooka anti-drone: una sorta di dissuasori che in caso di avvistamento di velivoli non autorizzati riescono a inibire le onde radio.

Per accedere alla piazza i fedeli dovranno passare attraverso varchi presidiati con i metal detector. E chi non riuscirà ad arrivare fino alla piazza potrà seguire la funzione dai maxischermi che verranno posizionati lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento. In piazza ci saranno 11 postazioni mediche avanzate e verrà potenziato il servizio di ambulanze con 52 mezzi in più. Oltre duecentomila i fedeli attesi per le esequie e già 500 i pullman che hanno prenotato lo stallo di sosta.

Massima attenzione anche all’area di Santa Maria Maggiore dove giungerà il feretro di Bergoglio con un corteo funebre, a passo d’uomo, che percorrerà circa sei chilometri attraversando le strade del centro storico e passando per i luoghi più simbolici come il Colosseo. Il feretro sarà seguito da un piccolo corteo di auto di cardinali mentre i fedeli potranno vedere il passaggio al di là di transenne disposte lungo il tragitto.

Al termine dei funerali a San Pietro, il corteo funebre di papa Francesco partirà diretto a Santa Maria Maggiore. Percorrerà un tragitto di sei chilometri passando per le strade del centro storico di Roma. Al momento l’ipotesi è di percorrere Corso Vittorio Emanuele, arrivare a piazza Venezia e svoltare sui Fori imperiali passando poi davanti al Colosseo. Da lì il feretro imboccherà via Labicana e poi via Merulana tutta, con sullo sfondo San Giovanni, fino ad arrivare nella piazza di Santa Maria Maggiore. Stamattina è stato effettuato un nuovo sopralluogo per analizzare ogni dettaglio e in giornata dovrebbe essere definito esattamente il tragitto. Per motivi di sicurezza le strade interessate saranno chiuse al traffico.

Sabato scuole chiuse a Roma

Scuole chiuse a Roma per tutta la giornata di sabato 26 aprile, giorno delle esequie del pontefice. A comunicarlo è l’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con una circolare firmata dal direttore generale, Anna Paola Sabatini, inviata a tutti gli istituti. La misura riguarderà tutte le scuole romane.

“In considerazione delle esigenze organizzative e di sicurezza connesse alla celebrazione della Santa Messa esequiale in suffragio del Santo Padre si chiede alle Istituzione scolastiche di provvedere alla chiusura dei plessi scolastici per l’intera giornata, qualora non siano già stati deliberati giorni di sospensione delle attività didattiche per la ricorrenza del 25 aprile”, si legge nella circolare dell’Ufficio scolastico regionale.

“La chiusura dei locali scolastici, anche in assenza di attività didattica, agevolerà l’attuazione delle misure di ordine pubblico e di gestione logistica dell’evento, contribuendo così al regolare svolgimento delle celebrazioni in condizioni di sicurezza. Si chiede, pertanto, ai dirigenti scolastici e i coordinatori delle attività didattiche di provvedere con la massima sollecitudine all’adozione dei relativi provvedimenti e di darne comunicazione alle famiglie e al personale scolastico”.

Molte scuole sono chiuse dato il lungo ‘ponte’ dovuto alle vacanze di Pasqua e la festività del 25 aprile. Le poche scuole rimaste aperte saranno comunque chiuse in vista dei funerali del papa che sono in programma dalle ore 10 di sabato 26 aprile.

Il piano del trasporto pubblico locale

Servizio prolungato della metro stasera, domani sera e la sera del funerale, stop ad alcuni mezzi di superficie il giorno delle esequie: Atac, l’azienda del trasporto pubblico di Roma, ha pubblicato oggi sul proprio sito tutte le informazioni per muoversi in città il giorno dei funerali di Papa Francesco.

Si comincia dalla Metro A, quella che passa più vicina a San Pietro: nelle notti 24-25 aprile, 25-26 e 26-27 l’ultima corsa dai due capolinea. Potenziate inoltre 17 linee del servizio di superficie: 23-32-40-49-62-64-70-83-85-87-105-118-246-492-495-792-916.

Nelle ore notturne la zona di San Pietro è servita dalle linee NMA, N3D, N3S, N46, N70, N98, N904 e, sino alle ore 2.00 dalla linea 916. Il giorno 26 aprile, in concomitanza con i funerali a San Pietro e con il successivo corteo fino a Santa Maria Maggiore, l’indicazione di Atac è “utilizzare la rete della metropolitana e delle ferrovie regionali”.

In particolare “potenziamo il servizio delle metropolitane A e B. In caso di necessità potenzieremo anche il servizio sulla linea C – afferma l’azienda – potremmo chiudere la stazione Colosseo della metro B in base alle disposizioni delle Autorità, sostituiamo con bus l’intera rete tram ad eccezione della linea 514. I bus sostitutivi seguiranno percorsi deviati in Centro, nella zona del Colosseo e ai Parioli”. Ma soprattutto “sospendiamo il servizio di superficie nell’intera area centrale in base al dispositivo di sicurezza delle Autorità.

Il servizio di superficie riprenderà al termine della cerimonia. In particolare, all’interno della zona delimitata da queste strade: piazza Risorgimento-lungotevere, ponte Garibaldi, via del Teatro Marcello, via dei Fori Imperiali, piazza di Porta Capena, via dell’Amba Aradam, via Merulana, piazza della Repubblica, piazza Barberini, il servizio di superficie sarà sospeso. La sospensione del servizio potrà essere ampliata su richiesta delle Autorità – dice ancora Atac – Non faranno servizio le linee 30-34-40-46-51-64-70-71-100-117-119-280-628.

Oltre al personale di stazione, altre cento persone, tra assistenti alla clientela e addetti alla sicurezza, sono a disposizione dei viaggiatori. A Termini, Ottaviano e San Giovanni i presìdi sono già stati intensificati; venerdì ci sarà personale di assistenza aggiuntivo alla stazione Parco di Centocelle metro C; sabato attivi i presìdi di Cipro e Piramide.

