A Roma, cinghiali sempre più civili: attraversano la strada sulle strisce pedonali

MeteoWeb

I cinghiali stanno diventando ormai di casa in molte città italiane, al punto da adeguarsi alla vita cittadina. Capita così che a Roma sud, gli animali vengano visti attraversare la strada sulle strisce pedonali. È diventata virale sul web la foto che mostra un ungulato intento ad attraversare Via Cesare Pavese (all’altezza del centro commerciale Gran Pavese) nel IX municipio, proprio sulle strisce, come a voler rispettare le regole tra il traffico della strada. Altri avvistamenti sempre in zona, in Via Dino Campana, Via Laurentina (altezza dello svincolo con via Govoni dove è presente un parco per i cani) e sempre su via Laurentina all’altezza del centro commerciale Maximo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.