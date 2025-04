A Roma un congresso sulla gestione dei casi complessi in oftalmologia

MeteoWeb

Sarà l’UniCamillus – International Medical University in Rome (in Via di Sant’Alessandro, 8 a Roma) ad ospitare, il 5 Aprile prossimo, l’annuale appuntamento formativo – “Case Reports 2025 – La Gestione dei Casi Complessi”, accreditato ECM – organizzato dall’IRCCS Fondazione Bietti – unico IRCCS in Italia dedicato all’oftalmologia e sostenuto dalla Fondazione Roma. Sono oltre 300 i professionisti – tra Medici Chirurghi in Oftalmologia, Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia ed Infermieri – provenienti da tutta Italia, che raggiungeranno l’UniCamillus per il Congresso organizzato dalla Fondazione Bietti, che coinvolge quasi 60 relatori ed è presieduto dal Prof. Mario Stirpe.

Case Reports 2025 propone la discussione di quadri clinici di rara evenienza, complessi e inusuali per modalità di presentazione, terapia e prognosi, nonché la presentazione di nuovi approcci di diagnosi e cura; un’occasione di aggiornamento professionale che raduna sub-specialisti e oftalmologi generali attorno alle più svariate tematiche della medicina e della ricerca in ambito oculistico.

La giornata congressuale è divisa in tre sessioni tematiche:

Cornea, Cataratta e Glaucoma;

Uveiti, Neuroftalmologia e Oculoplastica;

Segmento Posteriore: Retina Medica e Chirurgica.

“Ci teniamo, come unico IRCCS dedicato all’oftalmologia in Italia, a contribuire al panorama formativo e di aggiornamento per gli specialisti in ambito oculistico – fa presente il dott. Tommaso Rossi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia della Fondazione Bietti -; “Case report” è un appuntamento che siamo lieti di proporre per il decimo anno consecutivo, coinvolgendo sempre più esperti di livello provenienti dalla Fondazione Bietti e da altri centri d’eccellenza su tutto il territorio nazionale, che le loro esperienze professionali riguardo al trattamento di casi rari in oftalmologia che diventano oggetto di studio per altri specialisti. I casi rari infatti non rappresentano aneddoti, ma un’occasione di riflessione su argomenti di rilevanza in Oftalmologia”, conclude il dott. Rossi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.