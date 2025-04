A Roma un dialogo sulla governance alimentare urbana e periurbana

MeteoWeb

Roma rappresenta un contesto emblematico a livello europeo per capire come il Diritto al Cibo possa orientare lo sviluppo dei sistemi agroalimentari urbani e periurbani. Il 17 aprile 2025, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), in collaborazione con l’Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimentare a Roma – laboratorio di ricerca promosso da CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente) – organizza un dialogo pubblico in formato ibrido per approfondire come quadri normativi, politiche pubbliche e strumenti di governance possano sostenere sistemi alimentari più equi e sostenibili nelle aree urbane.

L’incontro si svolgerà dalle 15:30 alle 17:00 nella Austria Room della sede FAO, con traduzione simultanea in italiano e inglese. Ad aprire l’incontro sarà Maurizio Martina, Vicedirettore Generale della FAO. Seguiranno gli interventi di rappresentanti delle istituzioni locali e di Roma Capitale, tra cui: Antonella Melito, Assessore di Roma Capitale; Tiziana Biolghini, Consigliera di Roma Capitale; Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale; Davide Marino, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimentare; e Fabio Ciconte, Presidente del Consiglio del Cibo di Roma.

I dettagli

Negli ultimi anni, Roma ha intrapreso un percorso importante verso il riconoscimento del diritto al cibo, attraverso la definizione di una food policy, la nascita del Consiglio del Cibo e il coinvolgimento della società civile. Nonostante questi passi avanti, permangono alcune criticità: secondo i dati dell’Osservatorio, tra il 2021 e il 2023 il 7,3% della popolazione di Roma ha vissuto una condizione di insicurezza alimentare da moderata a grave, e nel 2022 il 6,2% ha beneficiato di aiuti alimentari. Inoltre, molti bambini fanno affidamento sui pasti scolastici gratuiti come fonte principale di alimentazione adeguata.

L’incontro intende mostrare come il diritto ad un’alimentazione adeguata e i principi dei diritti umani possano rappresentare strumenti chiave per affrontare queste sfide. Il confronto vedrà la partecipazione di rappresentanti della FAO, delle autorità locali, del mondo accademico, della società civile e del Consiglio del Cibo di Roma Capitale, oltre a contributi da altre città europee, per favorire lo scambio di esperienze e idee.

L’iniziativa rientra in un ciclo di incontri promosso dalla FAO sul Diritto al Cibo nei sistemi alimentari urbani e periurbani, che mira a rafforzare il dialogo tra enti locali, decisori politici e comunità. Le riflessioni alimenteranno anche processi globali in corso, come i lavori del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale e del Panel di esperti di alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.