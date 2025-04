Si rompe cavo sulla funivia del Faito: 3 vittime e un disperso

MeteoWeb

Tragedia sul Monte Faito, in Campania. Funivia sospesa per la rottura di un cavo: caduta la cabina a Monte Faito, si temono vittime. Difficoltà di comunicazione e maltempo stanno rendendo difficili le operazioni a circa 1200 metri di altitudine in territorio di Vico Equense, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, la cabina a monte sarebbe precipitata al suolo prima di arrivare in stazione. A bordo erano presenti 4 passeggeri e il macchinista. Il bilancio è al momento di tre vittime, un ferito grave e un disperso (il macchinista).

A valle, nella stazione di Castellammare di Stabia, sono stati messi in salvo tutti i passeggeri, in gran parte turisti stranieri. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia. Un elicottero sorvola la zona e alcune ambulanze sono giunte sul posto. La situazione è monitorata dalla Prefettura di Napoli. Al termine delle operazioni di soccorso, la Procura di Torre Annunziata aprirà un’inchiesta.

Nella stazione a valle dell’impianto, dove 16 passeggeri sono stati fatti scendere dalla cabina rimasta bloccata a pochi metri dal suolo, è giunta in lacrime la moglie del conduttore che è a bordo della cabina rimasta bloccata a monte e con la quale sono stati persi i contatti.

Sulla vicenda della funivia del Monte Faito, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il Centro di coordinamento soccorsi. Il prefetto si sta recando sul posto per seguire personalmente la situazione, così come il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si sta recando a Castellammare di Stabia per seguire la vicenda.

