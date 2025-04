Rubio: “vedo isteria in giro, gli USA restano nella NATO”

MeteoWeb

“Vedo dell’isteria in giro per il mondo e anche negli Stati Uniti: gli USA sono attivi nella NATO come non mai“: è quanto ha affermato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio al quartier generale della NATO. “Il presidente Trump ha chiarito che sostiene la NATO. Rimarremo nella NATO. Ma vogliamo che la NATO sia più forte. Vogliamo che la NATO sia più vitale. E l’unico modo in cui può diventare più forte e vitale è se i nostri partner, gli Stati nazionali che compongono questa importante alleanza, hanno più capacità“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.