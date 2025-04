Russia: “gli USA ci assicurano, l’Ucraina non entrerà nella NATO”

MeteoWeb

Il Cremlino ha dichiarato che la posizione dell’amministrazione del Presidente statunitense Donald Trump sull’esclusione dell’Ucraina dalla NATO ha soddisfatto Mosca, ma si è rifiutato di commentare le speranze di Trump di raggiungere un accordo questa settimana. L’inviato statunitense, il generale Keith Kellogg, ha dichiarato ieri che l’adesione alla NATO era “fuori discussione” per l’Ucraina. Trump ha ripetutamente affermato che il precedente sostegno degli Stati Uniti alla richiesta di adesione dell’Ucraina alla NATO era una delle cause della guerra.

“Abbiamo sentito da Washington a vari livelli che l’adesione dell’Ucraina alla NATO è esclusa”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “Certo, questo è un aspetto che ci soddisfa e coincide con la nostra posizione“.

Peskov ha affermato che l’adesione dell’Ucraina all’alleanza guidata dagli Stati Uniti “rappresenterebbe una minaccia per gli interessi nazionali della Federazione Russa. E, in effetti, questa è una delle cause profonde di questo conflitto”. Putin ha ripetutamente affermato che la Russia sarebbe disposta a porre fine alla guerra se l’Ucraina abbandonasse ufficialmente le sue ambizioni NATO e ritirasse le sue truppe dall’intero territorio di quattro regioni ucraine rivendicate e per lo più controllate dalla Russia.

Reuters ha riferito a novembre che Putin era pronto a negoziare un accordo con Trump, ma si sarebbe rifiutato di fare importanti concessioni territoriali e avrebbe insistito affinché Kiev abbandonasse le ambizioni di adesione alla NATO.

Trump ha dichiarato ieri di sperare che Russia e Ucraina raggiungano un accordo questa settimana per porre fine al conflitto in Ucraina. Interpellato su queste affermazioni, Peskov ha dichiarato: “non voglio rilasciare commenti in questo momento, soprattutto sui tempi”. “Il Presidente Putin e la parte russa rimangono aperti alla ricerca di una soluzione pacifica. Stiamo continuando a lavorare con la parte americana e, naturalmente, speriamo che questo lavoro dia risultati”, ha affermato Peskov.

Si è rifiutato di commentare direttamente un articolo di Bloomberg secondo cui gli Stati Uniti sarebbero disposti a riconoscere il controllo russo sulla Crimea come parte di un più ampio accordo di pace. “Il lavoro per trovare una soluzione pacifica non può e non dovrebbe svolgersi in pubblico”, ha detto Peskov. “Dovrebbe svolgersi in modo assolutamente discreto”.

