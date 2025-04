La Russia ha chiesto agli USA la ripresa dei voli diretti

MeteoWeb

La Russia ha chiesto agli USA di revocare le sanzioni sulla Aeroflot per consentire la ripresa dei voli diretti tra i 2 Paesi, ma finora non ha avuto risposta: lo ha reso noto il Ministro degli Esteri Serghei Lavrov, come riporta Ria Novosti. Lavrov ha precisato che la proposta è stata avanzata “oltre un mese fa“. “Gli americani lo hanno accettato, ma finora non abbiamo visto alcun passo reciproco“, ha evidenziato Lavrov.

