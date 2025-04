Salute, AIFA: in arrivo da EMA 112 nuovi farmaci

MeteoWeb

Il 2025 si preannuncia come un anno di svolta, con l’attesa approvazione di 112 nuovi farmaci da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), di cui 57 basati su nuovi principi attivi. Lo rivela il rapporto Horizon Scanning 2025 pubblicato da Aifa, che conferma il trend già record del 2024. Particolarmente rilevante il settore oncologico, che rappresenta oltre il 30% delle nuove terapie in valutazione, con medicinali innovativi per melanoma, tumore polmonare, mammella e vescica.

Tra le terapie più attese c’è la prima terapia genica per il tumore alla vescica non-muscolo-invasivo e lifileucel, una terapia cellulare per il melanoma avanzato. In campo neurologico, mentre il Donanemab per l’Alzheimer precoce ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza, l’Ema ha approvato il Lecanemab, e sta valutando il promettente Blarcamesine.

Novità anche in psichiatria, con l’arrivo di Zuranolone per l’ansia da depressione post-partum, e in ambito pediatrico con Eflornitina, farmaco orfano contro il neuroblastoma. Sono inoltre in esame 35 biosimilari e 10 generici, che potrebbero portare significativi risparmi. Ben 143 farmaci sono inclusi nel programma Prime dell’Ema, a conferma di una pipeline terapeutica sempre più avanzata e personalizzata.

