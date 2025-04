Salute del cuore: i nuovi sensori smart ispirati alle stelle marine

MeteoWeb

Un nuovo sensore indossabile, ispirato alla forma delle stelle marine, promette di cambiare radicalmente il modo in cui monitoriamo la salute del cuore. Sviluppato dai ricercatori dell’Università del Missouri e pubblicato su Science Advances, il dispositivo presenta cinque bracci flessibili, ognuno dotato di sensori che rilevano simultaneamente l’attività elettrica e meccanica del cuore. A differenza degli smartwatch tradizionali, che spesso faticano a garantire letture precise durante il movimento, questo innovativo design garantisce una maggiore stabilità e accuratezza dei dati.

“La maggior parte dei dispositivi attuali si concentra sulla cattura di un solo segnale o richiede dispositivi separati per tracciare più segnali contemporaneamente: ciò ci consente di fornire un quadro più completo della salute cardiaca di una persona“, spiega Sicheng Chen, uno dei responsabili della ricerca.

Integrato con un sistema di Intelligenza Artificiale, il sensore analizza i dati raccolti, filtrando i disturbi causati dai movimenti e raggiungendo un’accuratezza diagnostica superiore al 90%. I risultati sono consultabili in tempo reale tramite un’app per smartphone e possono essere trasmessi immediatamente al medico via Bluetooth. Attualmente, il sensore utilizza un gel adesivo, ma i ricercatori stanno sviluppando materiali più traspiranti e delicati per migliorare ulteriormente il comfort d’uso.

