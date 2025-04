Salvini spunta davanti all’ambasciata dell’Oman: “solo a fare la spesa, non c’entro con i negoziati”

MeteoWeb

”Sono andato a fare la spesa, non c’entro nulla con le trattative…”. Davanti all’ambasciata dell’Oman a Roma dove si stanno tenendo i negoziati sul nucleare tra le delegazioni di Usa e Iran spunta, Matteo Salvini a sorpresa con busta della spesa in mano e look casual-militare (maglietta del Battaglione San Marco della Marina militare, e bermuda in tinta e sneakers). Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture dribbla la stampa: ”passo per caso ragazzi, non partecipo ai negoziati, non sono in tenuta da interviste, sono in braghe corte e maglietta…”.

Che ne pensa del vertice di oggi? ”Mi auguro che tutto vada bene e che il nucleare serva a scaldare scuole case e ospedali, non ad armare a nessuno”, replica Salvini che si congeda con un “buon lavoro e buona Pasqua a tutti…”.

