Satelliti militari russi rilasciano misterioso oggetto in orbita

Un trio di satelliti russi segreti lanciati all’inizio di quest’anno ha rilasciato in orbita un misterioso oggetto, suscitando l’interesse degli analisti e degli osservatori spaziali. I 3 satelliti, denominati Kosmos 2581, 2582 e 2583, sono stati lanciati con un razzo Soyuz-2.1V dal cosmodromo di Plesetsk a inizio febbraio. Da allora, i satelliti, il cui scopo è sconosciuto, hanno mostrato un comportamento interessante, mentre si trovavano in un’orbita quasi polare a circa 585 km sopra la Terra.

Secondo Jonathan McDowell, astrofisico e tracker delle attività di volo spaziale, a marzo i satelliti avrebbero condotto potenziali operazioni di prossimità, ovvero hanno effettuato manovre vicino ad altri oggetti nello Spazio. Successivamente, la US Space Force ha catalogato un nuovo oggetto in orbita, probabilmente rilasciato da Kosmos 2581 il 18 marzo. La Russia non ha fornito dettagli sui satelliti e sulla loro missione. Molte missioni Kosmos sono segrete.

L’oggetto rilasciato potrebbe essere utilizzato per vari scopi, tra cui esperimenti militari, come l’ispezione satellitare, la tecnologia di test per l’attracco o il volo in formazione. Potrebbe anche essere un payload scientifico o persino il risultato di una frammentazione involontaria, anche se ciò di solito si traduce in numerosi detriti.

La designazione Kosmos (o Cosmos) è stata utilizzata dall’Unione Sovietica e in seguito dalla Russia per una vasta gamma di satelliti militari e scientifici dal 1962. I satelliti nel corso dei decenni hanno coperto una gamma di usi apparenti, alcuni dei quali sono sperimentali, segreti o parte di programmi militari, inclusi i primi test ASAT (anti-satellite) e l’ispezione satellitare, la ricognizione e l’intelligence elettronica.

