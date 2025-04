Scienza: una siccità estrema aprì la strada alle invasioni barbariche in Britannia

MeteoWeb

Tre anni consecutivi di siccità contribuirono alla cosiddetta “Cospirazione dei Barbari”, un momento cruciale nella storia della Britannia romana. E’ quanto emerge da un nuovo studio condotto dall’Università di Cambridge e pubblicato su Climatic Change. I ricercatori sostengono che Pitti, Scotti e Sassoni approfittarono della carestia e del collasso sociale causati dal periodo di estrema siccità per infliggere duri colpi alle indebolite difese romane nelle isole britanniche nel 367 d.C. La Cospirazione dei Barbari fu una delle minacce più gravi al controllo romano sulla Britannia dai tempi della rivolta di Boudicca, avvenuta tre secoli prima. Fonti contemporanee indicano che alcuni componenti della guarnigione del Vallo di Adriano si ribellarono e consentirono ai Pitti di attaccare la provincia romana via terra e via mare. Contemporaneamente, gli Scotti, provenienti dall’odierna Irlanda, invasero ampiamente l’ovest, mentre i Sassoni provenienti dal continente sbarcarono a sud. Comandanti romani di alto rango furono catturati o uccisi, e alcuni soldati, a quanto si dice, disertarono e si unirono agli invasori.

Per tutta la primavera e l’estate, piccoli gruppi vagarono e saccheggiarono le campagne. La discesa della Britannia nell’anarchia fu disastrosa per Roma e ci vollero due anni perché i generali inviati da Valentiano I, imperatore dell’Impero Romano d’Occidente, ristabilissero l’ordine. Gli ultimi resti dell’amministrazione romana ufficiale lasciarono la Britannia circa 40 anni dopo, intorno al 410 d.C.

Lo studio

Lo studio, condotto dall’Università di Cambridge, si è basato sull’analisi degli anelli di accrescimento delle querce per ricostruire i livelli di temperatura e precipitazioni nella Britannia meridionale durante e dopo la “Congiura dei Barbari” del 367 d.C. Combinando questi dati con i resoconti romani, i ricercatori sono giunti alla conclusione che le gravi siccità estive del 364, 365 e 366 d.C. siano state una forza trainante in questi eventi cruciali.

Il primo autore, Charles Norman, del Dipartimento di Geografia di Cambridge, ha affermato: “non disponiamo di molte prove archeologiche della ‘Cospirazione dei Barbari’. I resoconti scritti del periodo forniscono un po’ di contesto, ma le nostre scoperte forniscono una spiegazione del catalizzatore di questo importante evento”. I ricercatori hanno scoperto che la Gran Bretagna meridionale ha vissuto un’eccezionale sequenza di estati straordinariamente secche dal 364 al 366 d.C. Nel periodo 350-500 d.C., la media mensile delle precipitazioni nella stagione di crescita (aprile-luglio) era di 51 mm. Ma nel 364 d.C. scese ad appena 29 mm. Il 365 d.C. fu ancora peggiore, con 28 mm, e i 37 mm dell’anno successivo mantennero l’area in crisi.

Il professor Ulf Buntgen, del Dipartimento di Geografia di Cambridge, ha affermato: “Tre siccità consecutive hanno avuto un impatto devastante sulla produttività della più importante regione agricola della Britannia romana. Come ci raccontano gli scrittori romani, ciò provocò carenze alimentari con tutti gli effetti destabilizzanti sulla società che ne derivano”. I principali prodotti agricoli della Britannia romana erano colture come il farro e l’orzo esastico. Poiché la provincia aveva un clima umido, la semina di queste colture in primavera era più redditizia rispetto all’inverno, ma questo le rendeva vulnerabili alla carenza di umidità di fine primavera e inizio estate, e la siccità precoce estiva poteva portare al fallimento totale del raccolto. I ricercatori si basano su resoconti scritti da cronisti romani per corroborare queste carenze cerealicole causate dalla siccità.

Nel 367 d.C., Ammiano Marcellino descrisse la popolazione della Britannia come “in condizioni di carestia estrema”. “La siccità tra il 364 e il 366 d.C. avrebbe avuto un impatto significativo sulla crescita delle colture primaverili, innescando raccolti scarsi”, ha affermato Charles Norman. “Questo avrebbe ridotto l’approvvigionamento di grano al Vallo di Adriano, fornendo un motivo plausibile per la rivolta che permise ai Pitti di entrare nella Britannia settentrionale”. Lo studio suggerisce che, dato il ruolo cruciale del grano nel contratto tra soldati ed esercito, la carenza di grano potrebbe aver contribuito ad altre diserzioni in questo periodo e, di conseguenza, a un generale indebolimento dell’esercito romano in Britannia. Inoltre, l’isolamento geografico della Britannia romana, combinato con la gravità della prolungata siccità, ridusse probabilmente la capacità di Roma di alleviare le carenze alimentari. In definitiva, i ricercatori sostengono che il collasso militare e sociale della Britannia romana offrì un’opportunità ideale alle tribù periferiche, tra cui Pitti, Scotti e Sassoni, di invadere la provincia in massa con l’intento di razziare piuttosto che di conquistare. Tatiana Bebchuk, del Dipartimento di Geografia di Cambridge, ha affermato: “il rapporto tra clima e conflitti sta diventando sempre più chiaro ai nostri giorni, quindi queste scoperte non sono importanti solo per gli storici. Le condizioni climatiche estreme portano alla fame, che può portare a sfide sociali, che alla fine portano a veri e propri conflitti”.

