Scontro tra due aerei American Airlines al Reagan National: a bordo membri del Congresso e ostaggi rilasciati

Un aereo dell’American Airlines con a bordo almeno tre membri del Congresso è stato urtato nell’area di rullaggio all’aeroporto Reagan della capitale Usa dalla punta dell’ala di un altro aereo della stessa compagnia: lo ha reso noto la Federal Aviation Administration (Faa), che ha avviato un’indagine. Il sito di notizie Ynet riferisce che su uno degli aerei si trovavano anche gli ostaggi rilasciati Keith e Aviva Siegel.

Non ci sono stati feriti, solo danni limitati a una piccola ala su ciascun aereo. Secondo le autorità, un Bombardier CRJ 900 diretto a Charleston, in Carolina del Sud, ha colpito un Embraer E175 diretto all’aeroporto John F. Kennedy di New York, intorno alle 12.45 locali (le 18.45 in Italia). L’ennesimo incidente al Reagan National aumenterà le pressioni e i controlli su come viene gestito il traffico aereo nell’aeroporto di Washington, che possiede la pista più trafficata degli Stati Uniti.

