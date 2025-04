Scoperta una rara coppia di nane bianche destinate a esplodere

MeteoWeb

Un team di astronomi dell’Università di Warwick ha individuato un rarissimo sistema binario di nane bianche ad alta massa, situato a soli 150 anni luce dalla Terra. Questa coppia di stelle è destinata a esplodere in una supernova di tipo Ia. Le supernove di tipo Ia sono esplosioni cosmiche di enorme potenza, utilizzate dagli astronomi come “candele standard” per misurare le distanze nell’universo. Questi eventi avvengono quando una nana bianca accumula troppo materiale e collassa sotto il proprio peso, scatenando un’esplosione termonucleare. Da tempo si ipotizza che la maggior parte di queste esplosioni derivi da sistemi binari di nane bianche in stretta orbita, dove la più massiccia delle due accresce materia dalla compagna fino a raggiungere la massa critica per l’esplosione.

Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, rappresenta la prima conferma diretta dell’esistenza di un simile sistema nella nostra galassia. James Munday, ricercatore dell’Università di Warwick e autore principale dello studio, ha dichiarato: “Per anni è stata prevista una binaria locale e massiccia di una doppia nana bianca, quindi quando ho individuato per la prima volta questo sistema con una massa totale molto elevata alle porte della nostra galassia, mi sono subito emozionato”.

Le due nane bianche orbitano attualmente l’una intorno all’altra con un periodo di circa 14 ore, ma nel corso di miliardi di anni il rilascio di onde gravitazionali le porterà a spiraleggiare e saranno sempre più vicine. Poco prima della loro esplosione, completeranno un’orbita in soli 30-40 secondi, muovendosi a velocità incredibili.

Il sistema appena scoperto ha una massa combinata di 1,56 volte quella del Sole, rendendo l’esplosione inevitabile. Tuttavia, questo evento catastrofico non avverrà prima di 23 miliardi di anni, quindi non rappresenta alcuna minaccia per la Terra. Quando finalmente esploderà, la supernova sarà talmente brillante da oscurare tutti gli altri oggetti del cielo notturno.

Secondo la professoressa Ingrid Pelisoli, coautrice dello studio, questa scoperta suggerisce che tali sistemi binari siano più comuni del previsto. “È una scoperta molto significativa. Trovare un tale sistema sulla soglia della nostra galassia è un’indicazione che devono essere relativamente comuni, altrimenti avremmo dovuto guardare molto più lontano, cercando un volume più grande della nostra galassia, per incontrarli. Trovare questo sistema non è la fine della storia, la nostra indagine alla ricerca di progenitori di supernove di tipo 1a è ancora in corso e ci aspettiamo altre scoperte entusiasmanti in futuro. A poco a poco ci stiamo avvicinando alla risoluzione del mistero dell’origine delle esplosioni di tipo 1a“.

Per l’evento supernova, la massa si trasferirà da una nana all’altra, con conseguente rara e complessa esplosione di supernova tramite una “quadrupla detonazione“. La superficie della nana che sta guadagnando massa esplode dove sta accumulando materiale per prima, causando l’esplosione del suo nucleo. Questo espelle materiale in tutte le direzioni, scontrandosi con l’altra nana bianca, causando la ripetizione del processo per una terza e quarta detonazione. Le esplosioni distruggeranno completamente l’intero sistema, con livelli di energia mille miliardi di miliardi di volte superiori a quelli della più potente bomba nucleare.

