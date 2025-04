Scoperti grandi depositi di carbonio su Marte

MeteoWeb

Una scoperta sensazionale del rover Curiosity della NASA ha portato alla luce prove concrete di un ciclo del carbonio primordiale su Marte. I risultati di questa importante ricerca, condotta da un team di scienziati dell’Università di Calgary e guidato dal professor Ben Tutolo, sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Science, aprendo nuove prospettive sulla storia geologica e atmosferica del Pianeta Rosso e sulle sue potenziali condizioni di abitabilità passate.

Analizzando meticolosamente i dati raccolti da Curiosity in 3 distinti siti di perforazione all’interno del vasto cratere Gale, i ricercatori canadesi hanno identificato tracce inequivocabili di siderite, un minerale carbonatico contenente ferro, incastonate in strati rocciosi ricchi di solfati. Questa scoperta rappresenta un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione di Marte, come sottolinea con entusiasmo il professor Tutolo: “La scoperta di ingenti depositi di carbonio nel cratere Gale, e in particolare nel Monte Sharp, segna una svolta sorprendente e cruciale nella nostra comprensione dell’evoluzione geologica e atmosferica marziana”.

Per lungo tempo, la comunità scientifica aveva ipotizzato la formazione di carbonati sedimentari sotto un’antica atmosfera marziana densa di anidride carbonica. Tuttavia, fino ad ora, mancavano prove dirette a sostegno di questa teoria. La presenza di siderite, un carbonato ferroso, fornisce ora una solida evidenza di questo scenario.

“L’abbondanza di sali altamente solubili in queste rocce e in depositi simili mappati su gran parte del pianeta rosso è stata interpretata come una testimonianza della transizione da un periodo caldo e umido al suo attuale stato freddo e secco“, spiega il professor Tutolo.

La scoperta del carbonato suggerisce che l’atmosfera primordiale di Marte possedeva una quantità sufficiente di anidride carbonica per permettere la presenza di acqua liquida sulla sua superficie, un elemento cruciale per lo sviluppo della vita come la conosciamo. Con il progressivo diradarsi dell’atmosfera nel corso di ere geologiche, l’anidride carbonica presente si sarebbe trasformata in roccia carbonatica, come la siderite ora rilevata.

Il rover Curiosity, instancabile esploratore che dal 2012 ha percorso oltre 34 km sulla superficie marziana, continua a fornire dati preziosi che riscrivono la storia del pianeta vicino. Le future missioni spaziali, come anticipano gli studiosi, saranno cruciali per confermare e ampliare questi risultati, analizzando ulteriori campioni e cercando altre forme di carbonati in diverse regioni di Marte.

“Questo lavoro suggerisce che il pianeta rientrava nei parametri di abitabilità prima di subire notevoli cambiamenti“, aggiunge il professor Tutolo. “Nei prossimi passi della nostra ricerca, ci concentreremo sul quantificare l’ammontare di anidride carbonica che è stata sequestrata durante i processi di precipitazione della siderite“.

Le implicazioni di questa scoperta vanno oltre la sola comprensione di Marte. “Queste ricerche contribuiscono a spiegare i meccanismi con cui i minerali di sale si formano su Marte e come sia possibile riprodurre tali processi anche sulla Terra“, conclude lo scienziato. “Allo stesso tempo, questo lavoro evidenzia la fragilità dell’abitabilità planetaria e ci aiuta ad apprezzare le peculiarità del nostro pianeta, che ospita la vita da almeno 4 miliardi di anni“.

