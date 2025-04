Torna la scuola estiva di astronomia 2025: esplorando la Luna con l’ATA

MeteoWeb

Torna dal 14 al 17 luglio 2025 la scuola estiva di Astronomia a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), delegazione territoriale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI). La Scuola, ospitata presso l’Hotel “Giuliana” a Guarcino, in provincia di Frosinone, è aperta a docenti, divulgatori scientifici, operatori di Osservatori astronomici e Planetari e a tutti coloro che vogliono acquisire solide conoscenze in campo astronomico e apprendere le tecniche di didattica e divulgazione scientifica. L’iniziativa è inserita nel “Circuito delle Scuole Nazionali” dell’UAI.

La scuola è articolata in lezioni teoriche, attività laboratoriali e sessioni osservative, a cura di personale altamente qualificato, afferente al mondo della ricerca scientifica, della scuola e dell’astrofilia. In particolare, a tenere le attività del corso di formazione saranno i ricercatori dell’Osservatorio astronomico di Roma – Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Paola Dimauro, Alessandro Vadalà e Marco Castellani, l’astrofisico e referente della Sezione”Storia e Archeoastronomia” dell’UAI Paolo Colona, il fisico ed ex presidente dell’UAI e dell’ATA Emilio Sassone Corsi, l’astrofisica ed esperta divulgatrice e operatrice della didattica dell’ATA Maria Antonietta Guerrieri, la docente di scuola primaria Barbara Avella e l’astronomo Giuseppe Bianco, già direttore del Centro di Geodesia Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana.

I dettagli

L’edizione 2025 della scuola estiva di astronomia è dedicata al tema della Luna. Si parte con lezioni teoriche sul nostro meraviglioso satellite naturale, in particolare sul “lato oscuro” della Luna e sulla storia delle esplorazioni lunari, senza tralasciare i nuovi programmi spaziali che puntano a riportare l’uomo sul suolo lunare. Si parlerà poi di eclissi lunari e solari, della scala Danjon, impiegata per valutare l’aspetto visuale e la luminosità della Luna durante un’eclissi, e della datazione di due dipinti rinascimentali rappresentanti eclissi lunari. Il connubio arte e scienza si ripresenta nella lezione dedicata alla raffigurazione artistica della Luna da parte di celebri pittori. In programma anche lezioni sulla geodesia spaziale e sulla distanza della Luna.

Ampio spazio verrà dedicato all’illustrazione di attività pratiche da svolgere nelle aule scolastiche o in altri contesti educativi. Previste, in particolare, attività laboratoriali sull’osservazione della Luna, delle stelle e delle costellazioni, sull’uso del cercaluna e della volvella, e laboratori per imparare a disegnare i crateri lunari e a misurare la distanza della Luna con il metodo della parallasse lunare. Ad arricchire il programma della scuola, la visita alla città di Subiaco e la visita all’Osservatorio astronomico di Campo Catino, abbinata all’osservazione delle meraviglie del cielo a occhio nudo e all’oculare dei telescopi sotto la guida degli esperti dell’Associazione Astronomica Frusinate.

La Scuola estiva di Astronomia – vero fiore all’occhiello del panorama dei percorsi formativi in ambito astronomico – è inserita nella piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione e del Merito (iniziativa formativa: 98437 – Scuola Estiva di Astronomia – La Luna). É valida, pertanto, come corso di aggiornamento professionale per il personale docente ed è fruibile con il bonus “Carta del docente” messo a disposizione dal Ministero.

