Il seminario UNIMONT: dati demografici, benessere e attrattività dei territori

MeteoWeb

E’ stato fissato per mercoledì 16 aprile alle ore 15:30 presso il Polo UNIMONT (Edolo, BS) e Online un seminario sui principali dati e indicatori demografici utili a tracciare un profilo delle dinamiche di benessere e attrattività di un territorio, affiancandoli ai dati relativi al sistema della formazione, del mercato del lavoro e delle dinamiche di impresa. Nel corso dell’incontro, i momenti teorici si alterneranno a momenti di monitoraggio delle principali banche dati disponibili a livello nazionale ed europeo e degli strumenti disponibili per approfondimenti tematici, come ad esempio i dati sul benessere socio-economico o i dati sulla competitività dei paesi e delle regioni europee.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.