La serie di video podcast su chimica, innovazione e sostenibilità

Cinque puntate, cinque ospiti esperti, un unico filo conduttore: le innovazioni della chimica, fondamentali per la transizione ecologica. È questo il tema della nuova serie di video podcast realizzata da Federchimica con Think about Science e Massimo Polidoro, divulgatore scientifico e storico collaboratore di Piero Angela.

Attraverso il dialogo con esperti e ricercatori, la serie esplora le innovazioni chimiche che stanno rivoluzionando il mondo che ci circonda, dai nuovi materiali ai processi produttivi che riducono l’impatto sull’ecosistema, per far conoscere al grande pubblico l’importanza della chimica per affrontare le sfide di oggi e di domani.

A partire da oggi, per cinque settimane, Polidoro e i suoi ospiti ci racconteranno diversi ambiti in cui la chimica gioca un ruolo strategico per la transizione ecologica e la salvaguardia del nostro Pianeta. Insieme a loro un amico speciale, Chiaro e Tondo, un personaggio animato che guiderà lo spettatore nella spiegazione dei passaggi più complessi.

Gli episodi saranno disponibili su Fatti, non fake! e sui canali social di Federchimica e di Massimo Polidoro.

Gli episodi

Episodio 1 – Meno sprechi, più valore – Sostenibilità ed economia circolare

Online dal 3 aprileLo sai che LCA significa Life Cycle Assessment? E perché è così importante tenerne conto quando si parla di sostenibilità?

Episodio 2 – Super-Materiali del futuro – Nuove soluzioni sostenibili

Online dal 10 aprile

Aerei più leggeri grazie a materiali innovativi che consumano e impattano meno. È possibile? Sì, grazie alla chimica!

Episodio 3 – Dai rifiuti alle risorse – Una nuova vita alle plastiche

Online dal 17 aprile

La plastica è un rifiuto o una risorsa? Se pensiamo alla vita di tutti i giorni non possiamo farne a meno. Per questo non va sprecata, ma valorizzata grazie al riciclo!

Episodio 4 – Le nuove energie pulite – Il futuro delle fonti di energia

Online dal 24 aprile

Esiste un’unica soluzione per la transizione energetica? No, ma grazie alla chimica abbiamo a disposizione diverse tecnologie e fonti energetiche, come ad esempio l’idrogeno.

Episodio 5 – Il design intelligente – L’ecodesign

Online dal 3 maggio

L’ecodesign è un cambio di prospettiva, che si sposta dal presente al futuro! Si tiene conto fin dall’inizio dell’intero ciclo di vita di un prodotto con l’obiettivo di minimizzarne l’impatto ambientale.

La serie dei 5 video podcast “Formule di Futuro” si trasforma in un viaggio affascinante che accompagna lo spettatore alla scoperta di un settore da sempre in continua evoluzione, capace di coniugare innovazione e responsabilità ambientale.

