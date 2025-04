Si perde tra i boschi della Sila: escursionista recuperato nella notte

MeteoWeb

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza – distaccamento di San Giovanni in Fiore, a seguito della richiesta di soccorso pervenuta alle ore 20.45 circa, è intervenuta nel comune di San Giovanni in Fiore, in zona impervia a 1500 metri di quota per soccorso a persona. Il malcapitato è un turista inglese disperso tra i boschi della Sila Grande ma in contatto telefonico. Attivata la procedura “Geoloc” ed il sistema di ricerca IMSI Catcher, la persona è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco in nottata. L’escursionista, provato dalla disavventura e dal freddo ma in buone condizioni di salute, è stato tranquillizzato e rifocillato e successivamente accompagnato alla propria autovettura distante circa 5km. L’intervento si è concluso alle ore 3.00 circa.

