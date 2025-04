Siccità Germania, basso livello del Reno: i banchi di sabbia visti dallo spazio

MeteoWeb

Marzo 2025 è stato il marzo più secco mai registrato in Germania. In alcune regioni, l’umidità negli strati superiori del suolo è stata fino al 20% inferiore ai livelli minimi a lungo termine. Il 12 aprile 2025, il livello dell’acqua del Reno a Colonia misurava 1,54 metri, circa la metà del livello normale per il periodo. In queste immagini del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, acquisite il 6 aprile 2024 e l’11 aprile 2025, è visibile la differenza nel Reno vicino a Colonia. L’immagine di quest’anno mostra un aumento dei banchi di sabbia esposti lungo il fiume a causa del livello dell’acqua più basso.

I dati aperti dei satelliti Sentinel di Copernicus forniscono informazioni chiave per mappare accuratamente i corpi idrici in tutto il mondo, in particolare durante i periodi di siccità. Questi dati forniscono informazioni preziose per il monitoraggio ambientale e la gestione delle risorse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.