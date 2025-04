Siccità, livelli del Reno insolitamente bassi in Germania: trasporti a rischio

MeteoWeb

I livelli idrici insolitamente bassi nel fiume Reno, in particolare nel tratto superiore e medio, stanno già causando limitazioni al traffico navale in questa fase iniziale dell’anno in Germania. Secondo quanto comunicato dall’Associazione federale tedesca della navigazione interna, alcune imbarcazioni non possono viaggiare a pieno carico a causa della scarsità d’acqua, con il punto critico situato nel tratto centrale tra St. Goar e Wiesbaden. Altre aree, come Duisburg e Karlsruhe/Maxau, registrano livelli inferiori alla media stagionale ma non ancora critici.

Il climatologo Karsten Brandt ha dichiarato al quotidiano Bild che le attuali condizioni del fiume sono tipiche di altri periodi dell’anno, come la tarda estate o l’autunno, mentre per il periodo attuale rappresentano un fenomeno anomalo. Tra le cause principali gli esperti citano le scarse precipitazioni delle ultime settimane e una ridotta fusione delle nevi alpine rispetto alla norma stagionale.

La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare se persistessero le condizioni di siccità, con potenziali ripercussioni sulla logistica e sui trasporti fluviali, settore cruciale per l’economia tedesca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.