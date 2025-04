La siccità nel Sahel: uno sguardo approfondito sull’evoluzione scientifica in un evento

MeteoWeb

Uno sguardo approfondito all’evoluzione della comprensione scientifica della siccità nel Sahel con Alessandra Giannini dell’École normale supérieure – PSL & IPSL, una voce di spicco nella ricerca sul clima, il cui lavoro ha rimodellato l’interpretazione delle recenti siccità nella regione, collegandole al riscaldamento degli oceani tropicali globali. Il dibattito sulle cause della persistente siccità nel Sahel, il margine meridionale semiarido del deserto del Sahara, ha affascinato non solo i climatologi fin dall’inizio della siccità. La regione ha affrontato gravi siccità nel corso della storia, con uno degli episodi più intensi negli anni ’70. Secondo la NOAA, le precipitazioni durante questo periodo sono diminuite del 30% rispetto agli anni ’50, causando condizioni di estrema siccità e una carestia diffusa.

“Che si fosse verificato un cambiamento climatico, forse amplificato dal confronto con le precipitazioni anomale e abbondanti del periodo immediatamente precedente, divenne chiaro fin da subito. Già negli anni ’70, emerse un dibattito tra sostenitori di cause locali e globali. In particolare, Charney sottolineò un feedback biogeofisico tra il degrado del suolo indotto dall’uomo e la riduzione delle precipitazioni e della vegetazione, mentre Bryson mise in discussione l’impatto globale dell’attività umana. Una volta che i miglioramenti nella modellizzazione climatica consentirono la simulazione di questo cambiamento a lungo termine – tra gli anni ’50 e ’60, caratterizzati da piogge, e gli anni ’70 e ’80, caratterizzati da siccità – e la sua attribuzione all’influenza oceanica, la classica questione dell’attribuzione alle emissioni umane venne alla ribalta”, si legge nella presentazione.

“Alessandra Giannini ha svolto un ruolo fondamentale nel ridefinire la comprensione scientifica delle recenti siccità nel Sahel e della loro attribuzione al riscaldamento globale degli oceani tropicali. In qualità di ospite d’onore del ciclo di conferenze del CMCC, esplorerà questa traiettoria scientifica e le sue implicazioni per le future proiezioni climatiche e gli sforzi di adattamento”, conclude la nota dell’evento. L’appuntamento è fissato il 6 maggio 2025 alle ore 12:00.

