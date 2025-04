La Sicilia verde e rigogliosa dallo spazio: la siccità è superata

MeteoWeb

Le grandi piogge degli ultimi 7 mesi hanno permesso di superare l’emergenza siccità in Sicilia. Il miglioramento della situazione è certificato anche dalle immagini che giungono dallo spazio. Nelle immagini satellitari di oggi, infatti, la Sicilia appare verdissima e rigogliosa, come non si vedeva da anni grazie alle piogge degli ultimi mesi. Solo per citare l’ultimo mese appena concluso, marzo ha regalato alla Sicilia un insperato recupero pluviometrico, chiudendo con un bilancio mensile sorprendentemente positivo: nelle aree ioniche e tirreniche del Messinese, si sono registrati di oltre 250mm mensili. Queste piogge, unite a quelle dei mesi scorsi, hanno avuto effetti significativi sul comparto agricolo regionale e restituito all’isola un aspetto più rigoglioso.

