Un mese di silenzio sul gatto preso a calci da un vigile: l’AIDAA chiede chiarezza

“E’ passato un mese e non si sa più nulla delle indagini, semmai ci sono state, sul vigile che a Copparo secondo alcuni testimoni avrebbe preso a calci un gatto ferito da un precedente investimento e gettato dalla strada proprio con quel calcio in un fosso, ma soprattutto non si è più saputo niente a livello ufficiale di come stia il gatto vittima di quel doppio maltrattamento, se vivo o morto e di chi lo avrebbe investito scappando. Per questo, per fare innanzitutto chiarezza su quanto accaduto e sulle conseguenze nei prossimi giorni torneremo a scrivere al comune di Copparo. Serve chiarezza fino in fondo.

Vorremmo ricordare a differenza di quanto sarebbe successo a Copparo dove due persone avrebbero maltrattato investendolo e poi scappando e il secondo in divisa sarebbe sceso dall’auto di servizio e anziché aiutarlo lo avrebbe scalciato via, bene a questi signori vorrei ricordare che in provincia di Como pochi giorni fa una ragazza di venti anni per senso civico è stata uccisa da un automobilista ubriaco proprio perché si è fermata per soccorrere un coniglietto ferito. Questo esempio dovrebbe far pensare e mettere una mano sulla coscienza ai due signori del fatto di Coppare e più in generale a chi non si ferma a soccorrere né persone né animali dopo averli investiti e farli seriamente vergognare di loro stessi”. Questo il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ad un mese dall’investimento del gatto a Copparo in provincia di Ferrara.

