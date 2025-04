Solo il 9,5% della plastica mondiale è riciclata, e solo la metà di quella differenziata finisce davvero a riciclo | DATI

MeteoWeb

Solo il 9,5% della plastica prodotta a livello globale nel 2022 è stata realizzata con materiali riciclati. I risultati, riportati su Communications Earth & Environment, fanno parte di un’analisi completa del settore globale della plastica, che rivela anche un forte aumento della quantità di questo materiale smaltita mediante incenerimento. La produzione di plastica è aumentata dai due milioni di tonnellate all’anno nel 1950 a 400 milioni di tonnellate all’anno nel 2022 e si prevede che raggiungerà gli 800 milioni di tonnellate all’anno entro il 2050. Di conseguenza, l’inquinamento da plastica è un problema globale pressante e crescente, che pone sfide importanti per l’ambiente, l’economia e la salute pubblica. Tuttavia, attualmente esistono poche analisi complete del settore globale della plastica. Quanyin Tan e colleghi hanno condotto un’analisi del settore globale della plastica nel 2022, utilizzando dati provenienti da statistiche nazionali, relazioni di settore e database internazionali per produrre una panoramica globale e regionale dettagliata della produzione, dell’uso e dello smaltimento.

I dati della loro analisi evidenziano le tendenze chiave nella catena di fornitura globale della plastica. Dei 400 milioni di tonnellate di plastica prodotte nel corso dell’anno, poco meno di 38 milioni di tonnellate (9,5%) sono state prodotte da materia prima riciclata. Il 98% dei restanti 362 milioni di tonnellate è stato prodotto da combustibili fossili, principalmente carbone e petrolio. Circa 268 milioni di tonnellate di plastica sono state smaltite nel corso dell’anno, con solo il 27,9% inviato per la cernita e il potenziale riciclaggio, il 36,2% è stato invece inviato direttamente in discarica e il 22,2% è stato inviato direttamente all’incenerimento. Inoltre, solo la metà della plastica differenziata è stata effettivamente riciclata, mentre il 41% è stato incenerito e l’8,4% è stato inviato in discarica. Tuttavia, la percentuale totale di rifiuti plastici globali inviati in discarica nel 2022 (40%) è ancora diminuita in modo significativo rispetto al 79% stimato di tutti i rifiuti plastici globali inviati in discarica tra il 1950 e il 2015. Gli Stati Uniti hanno il più alto consumo pro capite di plastica, con una media di 216 kg di plastica consumata a persona all’anno, mentre la Cina è il paese che ne consuma di più in assoluto, 80 milioni di tonnellate all’anno.

