Sos da iPhone sul Monte Rest, ricerche in corso: nessuna traccia del presunto disperso

MeteoWeb

Un allarme per un presunto disperso è stato lanciato nella tarda serata di ieri da un Iphone attraverso l’apposita funzione che permette di aiuto chiedere anche quando lo smartphone non riesce a collegarsi alla rete. L’Sos proveniva dalla strada del monte Rest, che mette in comunicazione Tramonti di Sopra (Pordenone) con Socchieve (Udine). Immediatamente, sono giunti sul posto numerosi equipaggi dei vigili del fuoco e dei tecnici del Soccorso alpino della stazione di Maniago. Stamani si sono levati in volo anche il velivolo Drago, del 115, di stanza all’aeroporto di Venezia, e l’elicottero della Protezione civile Fvg, che hanno a lungo sorvolato la zona, ma senza esito. Essendo la richiesta di aiuto partita da un dispositivo il cui proprietario non ha reso note le proprie generalità, è impossibile risalire ai motivi della richiesta e all’identità del presunto disperso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.