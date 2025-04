Space Force lancia nuovo sistema di valutazione del rischio: più spazio ai razzi di media portata e alle missioni non certificate

MeteoWeb

La US Space Force ha introdotto un nuovo sistema a più livelli per valutare il rischio dei lanci spaziali, calibrando la supervisione richiesta in base al profilo di rischio del carico utile. L’obiettivo è ridurre le barriere d’ingresso per i nuovi operatori commerciali. La nuova “Lane 1” consente di assegnare missioni anche ad aziende con vettori non certificati per i lanci più complessi. I livelli vanno da 0 (nessuna supervisione) a 3 (supervisione parziale), aprendo il mercato anche a razzi di media portata. Il primo test del livello 3 avverrà con il lancio del secondo satellite Weather System Follow-on Microwave (WSF-M). Tra le aziende già selezionate per la Lane 1 ci sono SpaceX, ULA, Blue Origin, Rocket Lab e Stoke Space.

