Spagna al buio: blackout scatena la corsa al cibo e l’allarme sulla conservazione degli alimenti

Un blackout record ‘spegne’ la Spagna oggi, 28 aprile 2025, e migliaia di persone cercano informazioni sulla conservazione del cibo in frigo. L’interruzione dell’energia elettrica è iniziata attorno alle 12.30. La situazione è ancora lontana dal ritorno alla normalità a livello nazionale. I cittadini, nell’emergenza, si sono riversati nei supermercati per acquistare generi alimentari: uova, pasta, conserva di pomodoro, pane. acqua. Nelle case, uno dei problemi principali è la conservazione del cibo in frigorifero e congelatore, con le ricerche online sulla ‘resistenza’ dei cibi in assenza di un raffreddamento costante.

I media spagnoli forniscono quindi informazioni, citando anche le valutazioni dell’Usda, l’agenzia statunitense per la sicurezza degli alimenti. In generale, in frigo il cibo può rimanere ad una temperatura adeguata per 4 ore in assenza di energia elettrica. Nel congelatore, si può arrivare a 48 ore se l’elettrodomestico è pieno. Se è parzialmente vuoto, il tempo si riduce a 24 ore. E’ consigliabile non aprire gli elettrodomestici durante il blackout se non, ovviamente, per prendere cibo o bevande. L’Usda, per evitare rischi, consiglia di gettare via carne, pesce, uova e i derivati, salsicce, pizze, insalate pronte (pollo, tonno, maccheroni, patate); salse e ripieni, latte, creme, yogurt, formaggi molli, frutta e verdura tagliata, succhi di frutta, condimenti a base di panna, torte o pasticcini con panna.

Resistono meglio frutta e verdura intera, succhi non aperti, frutta secca e noci, prodotti da forno come crostate di frutta, pane, muffin, formaggi lavorati, burro e margarina, erbe fresche e spezie.

