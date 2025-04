Spagna sferzata dal maltempo: Maiorca bersagliata dalla grandine, avvistata tromba marina | VIDEO

Una perturbazione atlantica sta determinando condizioni meteorologiche avverse su diverse regioni della Spagna, con le isole Baleari e l’Est della penisola iberica in particolare sotto osservazione. L’Agenzia Statale di Meteorologia (AEMET) ha emesso un’allerta gialla per piogge intense, temporali, forti venti, nevicate in montagna e mare agitato.

Nelle Baleari, l’allerta gialla è attiva per tutta la giornata di oggi a causa di precipitazioni che potrebbero accumulare tra i 20 e i 30 litri per metro quadrato in una sola ora. Non si escludono temporali accompagnati da grandine di piccole dimensioni sull’intero arcipelago. La situazione più critica si registra a Maiorca, dove il comune di Puigpunyent è stato colpito duramente da un intenso nubifragio con grandine nella notte. Diverse strade sono state rese impraticabili e le autorità locali hanno invitato i residenti a limitare gli spostamenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Immagini impressionanti mostrano strade completamente ricoperte da uno spesso strato di grandine, tanto da rendere necessario l’intervento di mezzi agricoli e movimento terra per liberare la viabilità.

Nella baia di Palma è stata avvistata una tromba marina, fortunatamente senza causare danni significativi. Questo fenomeno, seppur non raro in queste condizioni, sottolinea l’instabilità atmosferica presente sulla zona.

A Minorca l’allerta gialla si estende anche ai fenomeni costieri, con venti da Nord e Nord/Ovest che potranno raggiungere raffiche tra i 50 e i 60 km/h (forza 7) e onde tra i 2 e i 3 metri di altezza.

L’instabilità non si limita alle Baleari, ma interessa anche sei comunità autonome dell’Est peninsulare e Melilla. Anche in queste regioni è stata attivata l’allerta gialla per fenomeni meteorologici avversi di varia natura. Si prevedono piogge intense (sempre con accumuli tra i 20 e i 30 l/m² in un’ora), raffiche di vento fino a 80 km/h, nevicate nelle zone montuose e condizioni di mare agitato.

In particolare, la Catalogna e Aragona sono in allerta per vento e neve. Nella provincia di Tarragona si attendono raffiche di vento fino a 70 km/h, mentre nell’Ampurdán (Girona) il vento da Nord potrebbe raggiungere i 50-60 km/h. Nel Valle de Arán (Lleida) sono previste nevicate fino a 10 cm di spessore in 24 ore, al di sopra dei 1200 metri di altitudine.

Venti forti, con raffiche tra i 70 e gli 80 km/h, interesseranno anche la Regione di Murcia, la Comunità Valenciana, la provincia di Albacete (Castiglia-La Mancia) e Melilla. Anche le province andaluse di Almería e Granada sono sotto allerta gialla per raffiche massime di 70 km/h a causa di venti occidentali, con possibili fenomeni costieri e onde fino a 2-3 metri.